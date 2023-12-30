وزير دفاع إسرائيل وعضوا كابينيت الحرب يعتذران عن مؤتمر لنتنياهو

MENAFN - Youm7) رفض وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت وعضوا حكومة الطوارئ المعروفة اختصارا بـ "كابينيت الحرب" المشاركة في مؤتمر صحفي دعا إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو؛ ما اضطره لعقده مُنفردًا، حيث قال إن الحرب على قطاع غزة ستستمر شهورًا طويلة حتى تحقق هدفها المتمثل في القضاء على حركة "حماس" وإطلاق سراح جميع الأسرى في قبضة المقاومة في القطاع.



وزعم نتنياهو تحقيق نجاحات كبيرة لكنه قال إن الأثمان موجعة. وأضاف: "هناك ضغوط دولية من أجل وقف الحرب وأنا أرفض ذلك.. إذ أن القوات تقاتل عناصر حماس بقوة ووسائل جديدة فوق الأرض وتحتها. نخوض حربا معقدة لكن أيادينا العليا فيها" على حد قوله.



وتطرق نتنياهو إلى الحدود الشمالية بالقول "إذا قام حزب الله بتوسيع الحرب سيتلقى ضربات لم يتلقاها من قبل وكذلك إيران.. سنعمل بكل الطرق من أجل استعادة الأمن لسكان الشمال".



وبشأن إيران، قال نتنياهو: "إنها تقود الهجمات ضدنا في الجبهات الأخرى، ونحن نعمل ضدها طوال الوقت وبكل الطرق وفي كل مكان، وهدفنا لا يزال نفسه وهو القيام بكل شيء من أجل منعها من الحصول على سلاح نووي".



وحول صفقة تبادل أسرى مُحتملة، ذكر "هناك تحول معين، لكن لا أريد خلق توقعات في هذا الوقت".





وكان مكتب نتنياهو قد وجه دعوة لوزيري الدفاع الحالي جالانت والسابق بيني جانتس من أجل المشاركة في المؤتمر الصحافي، إلا أن الأخيرين رفضا ذلك، حسبما أوردت القناة 13 الإسرائيلية.



وقالت القناة نفسها، إن "جانتس وجالانت رفضا المشاركة في المؤتمر الصحافي دون أي تنسيق بينهما"، ورجحت أن الأمر يتعلق بـ"اليوم التالي" في غرة وغضب الطرفين من نتنياهو بسبب عدم مناقشة ذلك حتى الآن في "كابينيت الحرب"، فيما يبدو رضوخا منه لضغوط مارسها عليه الوزيران المتطرفان بتسلئيل سموتريتش وبن جفير واللذان طالباه بمناقشة الأمر في الكابينيت الموسع أولا.





كما رجحت أن سبب عدم مشاركتهما يعود إلى رفضهما لتصريحات نتنياهو السياسية على غرار ما حدث في المؤتمرات الصحافية الأخيرة.



وشارك الآلاف في مظاهرة بتل أبيب للمطُالبة بالإطاحة بنتنياهو من رئاسة الحكومة، كما نظمت مظاهرة أخرى لعائلات الأسرى الإسرائيليين للمطالبة بصفقة فورية.





