MENAFN - Youm7) ذكرت صحيفة "روسيسكايا جازيتا" أن وحدات من الجيش الروسي تسلّمت دفعة من درونات "Hortensia" المطوّرة.

وجاء في منشور للصحيفة:"حصلت قوات الاستطلاع التابعة لمجموعة فوستوك في الجيش الروسي على دفعة من درونات Hortensia 10 المطوّرة، وهذه الطائرات زوّدت

بأجهزة تصوير حراري تمكن من استخدامها في عمليات الاستطلاع الليلي. قام بتسليم هذه الدرونات أعضاء المنظمة العامة للمحاربين القدامى في مدينة نوفوتشركاسك".









ومن جهتها أشارت الشركة المصنعة للدرونات المذكورة لوكالة "تاس" الروسية إلى أن الدرونات التي تم تسليمها حصلت على تعديلات تسمح لها بنقل حمولات أكبر مقارنة بدرونات Hortensia السابقة.

وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" قد أشارت في وقت سابق إلى أن الجيش الروسي من المفترض أن يحصل على 500 طائرة مسيرة مطورة من فئة " Hortensia 10" في شهر ديسمبر 2023.



