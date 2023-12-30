المصري يختتم استعداداته لديربي القناة أمام الإسماعيلي

MENAFN - Youm7) يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري ، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر المدير الفني للفريق، اليوم، استعداداته لمواجهة النادي الإسماعيلي فى ديربي القناة، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى السابعة مساء غد الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة دوري Nile.

ومن المقرر أن يعلن علي ماهر مدرب المصري قائمة الفريق لمواجهة الدراويش عقب انتهاء المران الأخير، وكان مدرب المصري قد وعد نجوم الدكة بالفريق، وفى مقدمتهم يوسف الجوهري وأحمد عيد، بفرصة المشاركة فى المباريات المقبلة بالدوري.

وقام الجهاز الفني للنادي المصري بمراجعة المباريات السابقة للنادي الإسماعيلي، وآخرها مواجهة

إنبي والتي انتهت بهزيمة الدراويش بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأصفر قبل مواجهة الاثنين.

كما صرف مجلس إدارة النادي المصري جزءًا من المستحقات المتأخرة للاعبيه، وفي مقدمتهم النيجيري إيزي إيميكا، وذلك لانهاء أزمة اللاعب التي تصدرت المشهد خلال الأيام الأخيرة، بعد تهديد وكيله بشكوى النادي لفسخ العقد، لينهي النادي البورسعيدي جميع الأزمات المادية قبل اللقاء المرتقب أمام الإسماعيلي، وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين في مباريات الدوري لاستمرار الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب.

ويحتل النادي المصري المركز السادس فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري

10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.



