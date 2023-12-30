ختام مباريات الجولة الـ11 بالدوري المصري الممتاز غداً

MENAFN - Youm7) تختتم غداً الاثنين منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري بإقامة مباراتين تجمع الداخلية مع الاتحاد السكندري، والمصري مع الإسماعيلى، قبل توقف المسابقة بسبب انشغال منتخب مصر بالمشاركة في كأس الأمم الافريقية بكوت ديفوار والمقرر لها يناير الجاري.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباريات الدوري الممتاز، المقرر إقامتها 2 يناير المقبل 2024، وذلك بناءً على طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر.

وأوضحت الرابطة أن مدرب منتخب مصر طلب بتأجيل المباريات لمنح اللاعبين راحة قبل انطلاق معسكر المنتخب استعدادًا لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023

وأكدت الرابطة أنه سيتم تأجيل مباريات فاركو والأهلي

وبيراميدز وسموحة وسيراميكا والزمالك ومودرن فيوتشر والجونة، على أن يتم تحديد المواعيد الجديدة الأيام القليلة المقبلة.

كما تم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المحدد لها يوم 15 فبراير المقبل، وذلك بسبب مواجهة الأهلي ضد وشباب بلوزداد في الجزائر أحد يومي 16، 17 فبراير من الشهر ذاته.

وتم رسميًا، تأجيل مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري يوم 2 يناير، وتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم 15 فبراير.

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري

الاثنين 1 يناير



الداخلية & الاتحاد السكندري..4 عصراً



المصري البورسعيدى & الإسماعيلى.. 7 مساءً



القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ةمع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.













