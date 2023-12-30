5 مواقف جمعت كوكب الشرق أم كلثوم بالأهلى فى ذكرى ميلادها اليوم

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد أيقونة الطرب فى الوطن العربى كوكب الشرق أم كلثوم، فهى من مواليد 31 ديسمبر 1898 ولدت فى قرية "طماى الزهايرة" التابعة لمركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية، اسمها الحقيقى فاطمة إبراهيم السيد البلتاجى، كانت حياتها الفنية مليئة بالأعمال المميزة سواء أغانى أو أفلام.

ورغم أن

كوكب الشرق

لم تكن مهتمة كثيراً بالساحرة المستديرة إلا أنها كانت مغرمة بعشق النادى الأهلى ، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية تزامناً مع ذكرى ميلادها..

حصدت لقب صاحبة العصمة داخل النادى الأهلى

حصدت كوكب الشرق لقب "صاحب العصمة" من داخل النادى الأهلى، حيث كانت تغنى أغنيتها الشهيرة "يا ليلة العيد" فى حفل بالقلعة الحمراء يوم 17 سبتمبر 1944 وفى ليلة عيد الفطر الموافقة 29 رمضان 1363هـ.

فى هذه الأثناء، دخل الملك فاروق إلى النادى الأهلى وهو يقود سيارته بنفسه، ولم يعلم أحد بوصوله إلا عندما رأوه، وفى بداية غناء أم كلثوم أغنية «يا ليلة العيد»، ولدى دخوله، رفض أن يتوقف الحفل، ومضى يجلس فى هدوء.

وواصلت أم كلثوم غناءها وأبدعت هى وفرقتها، ثم ارتجلت أثناء أدائها لتضيف كلمات جديدة للأغنية وهى «يا نيلنا ميتك سكر وزرعك فى الغيطان نور، يعيش فاروق ويتهنى ونحيى له ليالى العيد"، وبحسن لباقة انتقلت أم كلثوم وانتقل معها التخت سريعا إلى الكوبليه الأخير من أغنية "حبيبى يسعد أوقاته"، فغنت "حبيبى زى القمر قبل ظهوره يحسبوا المواعيد، حبيبى زى القمر يبعث نوره من بعيد لبعيد، والليلة عيد على الدنيا سعيد، عز وتمجيد لك يا مليكى.

واستدعى جلالة الملك أم كلثوم بعد نهاية الوصلة، وعندما أقبلت وقف جلالته وصافحها، فقبلت يده ودعاها للجلوس إلى جانبه، ثم قال لها حسنين باشا إن جلالة الملك تفضل وأنعم عليها بنيشان الكمال من الدرجة الثالثة، وهو وسام رفيع يُنعم به على جلالة الملكة، وأميرات البيت الملكى والبيوت المالكة.

وتناقلت الصحافة العربية هذا الخبر، وقيل يومها إن الإنعام على أم كلثوم هو أول إنعام ملكى تحظى به فنانة مصرية فى تاريخ مصر القديم والحديث، ليصبح لقبها هو صاحبة العصمة.

تمنت أن تصبح حارس مرمى للأهلى

فى مذكرات الفنان سمير صبرى التى حملت عنوان "حكايات العمر كله"، والصادرة حديثا عن الدار المصرية اللبنانية، نجد الكثير من القصص والحكايات التى كان أبطالها من زمن الفن الجميل ومنهم أم كلثوم، ولكن لماذا قالت كوكب الشرق إنها لو لم تكن مطربة لتمنت أن تكون حارس مرمى النادى الأهلى؟.

سألتها: لو لم تكونى أم كلثوم.. كنت تحبى تكونى إيه؟

أجابت، "أحب قوى أكون حارس مرمى فى النادى الأهلى، لأن حارس المرمى هو المدافع، وأنا فلاحة، اللى يدافع عن المرمى يدافع عن الأرض، والعرض والشرف والبلد، وأنا كنت أحب أبقى مدافع فى النادى الأهلى اللى بحبه"

تدخلت لإقناع التتش بالتراجع عن الاعتزال

محمود مختار محمد رفاعى، المعروف بـ”مختار التتش”، أسطورة النادى الأهلي، وواضع حجر أساس بناء المنظومة الاحترافية للقلعة الحمراء بشكلها الحالى.

مع حلول عام 1940، قرر مختار التتش نجم الأهلى ومصر

تعليق حذائه وإعلان اعتزاله، وهو فى كامل لياقة وأعلى مستوى، الأكمر الذى كان بمثابة صدمة لملايين الجماهير المصرية.

طالبه الكثيرون بالبقاء والاستمرار، ولجأ أصدقاؤه إلى سيدة الغناء العربي أم كلثوم لتثنيه عن قراره، لصلتها القوية به، وما بينهما من ود وتقدير واحترام.

ولكن التتش تمكن من إقناع سيدة الغناء العربي بوجهة نظره، ورغبته في الاعتزال وهو في أوج مجده واسمه يتردد هتافا على ألسنة الجماهير.

زوج أم كلثوم ملحن نشيد الأهلى

"قوم يا أهلي، شوف ولادك والجنود.. شوف كتايبك، شوف جدودك والحشود.. شوف آيات النصر فى كل العهود.. شوف وسجل بيها أمجاد الخلود.. أنت دايما، أنت دايما فى الأمام.. من شيوخك اكتسبنا مجدنا.. وبشبابك احتفظنا باسمنا.. أنت دايما أنت دايما دايما للأمام"...

تلك الكلمات من نشيد الأهلى الذى كتبه الأديب الراحل فكرى أباظة بمناسبة العيد الذهبى للأهلي عام 1957، ولحنه محمود الشريف، الذى تزوج من كوكب الشرق أم كلثوم لفترة قصيرة.

أم كلثوم "حكم" في الاهلى

عرف عن كوكب الشرق أم كلثوم حبها الشديد وتشجيعها للنادي الأهلي، وهي أول الأعضاء من النساء بعد أن سمح الأهلي بعضوياتهن عام 1916، وكانت تمنح أي شخص يبلغها بفوز الأهلي خمسة جنيهات كاملة، وهي التي ساهمت بالغناء في إحياء حفلات النادي الأهلي سنوياً، منذ رئاسة أحمد حسنين باشا للنادي وحتى عام 1953 وقد اجتمع مجلس إدارة الأهلي في هذا العام ومنحها عضوية شرفية مدى الحياة، فهي من قامت ببناء حمام السباحة ومدرجات النادي من ايراد حفلتين أحيتهما أم كلثوم للنادي الأهلى، وزاد تقديرهم لها بأن جعلوها حكماً لبعض المباريات الودية بين لاعبي الأهلي ونجومه القدامى.







