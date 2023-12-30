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المصري يؤجل ملف الميركاتو الشتوي للتركيز على ديربي القناة

12/30/2023 11:20:45 PM
(MENAFN- Youm7) أجل الجهاز الفني للنادي المصري،
بقيادة علي ماهر، مناقشة ملف الميركاتو الشتوي حتى الانتهاء من مواجهة الإسماعيلي في الدوري، وذلك لفرض حالة من التركيز على اللاعبين.



ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر المدير الفني للفريق، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة النادي الإسماعيلي في ديربي القناة، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى السابعة مساء غد الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة دوري Nile.



وقام الجهاز الفني للنادي المصري بمراجعة المباريات السابقة للنادي الإسماعيلي، وآخرها مواجهة إنبي التي انتهت بهزيمة الدراويش بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأصفر قبل مواجهة الاثنين.



كما صرف مجلس إدارة النادي المصري جزءًا من المستحقات المتأخرة للاعبيه، وفي مقدمتهم النيجيري إيزي إيميكا، وذلك لانهاء أزمة اللاعب التي تصدرت المشهد خلال الأيام الأخيرة، بعد تهديد وكيله بشكوى النادي لفسخ العقد، لينهي النادي البورسعيدي جميع الأزمات المادية قبل اللقاء المرتقب أمام الإسماعيلي، وذلك للحفاظ على تركيز اللاعبين في مباريات الدوري لاستمرار الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب.



ويحتل النادي المصري المركز السادس فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري
10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.












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