كولر يتمسك ببقاء أنتونى موديست مع الأهلى بعد تألقه فى السوبر

MENAFN - Youm7) تمسك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى ، ببقاء الفرنسي أنتونى موديست مهاجم الفريق لنهاية الموسم، بعد تألقه في بطولة السوبر المصري التي حسمها المارد الأحمر بالفوز على مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين.وتألق أنتوني موديست عقب مشاركته في مواجهة مودرن فيوتشر وتمكن من تسجيل الهدف الثالث، كما صنع الهدف الرابع الذي سجله كريم فؤاد.ويراهن مارسيل كولر على تألق وانسجام موديست بشكل قوي مع الفريق الأحمر خلال منافسات الدور الثاني من الموسم، وذلك بعدما بدأت بصماته تظهر في مواجهة فيوتشر بالسوبر المحلي.واستقر الرأي من جانب إدارة النادي الأهلي على تنفيذ رؤية المدير الفني وغلق الباب أمام رحيل أنطوني موديست أو مقترح فسخ التعاقد معه في شهر يناير.

من جهته أعرب الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي، عن سعادته وفخره بالفوز بأول بطولة له مع القلعة الحمراء، مؤكداً أن الفوز بالألقاب كان أحد الأسباب التى جعلته يقرر التوقيع لهذا النادي الكبير.

وقال موديست، عبر حسابه على إنستجرام، "أنا فخور جدًا بفوزي بأول لقب لى مع النادي الأهلي، الفوز بالألقاب كان أحد الأسباب التي جعلتني أقرر التوقيع لهذا النادى الكبير، سعيد لأنني سجلت وساعدت فريقي على الفوز".

وأضاف موديست، "تأكدوا من أنني سأستمر فى النضال من أجل الفوز بالمزيد من الألقاب مع الأهلي، شكرًا لزملائي في الفريق والإدارة والجماهير على دعمهم، دعونا نعمل ونكون قريبين للجزء الثاني من الموسم".

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما بإستاد محمد بن زايد بالإمارات

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انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقين إلى وقت إضافي من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني

"دائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوي وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري.

وسجل رباعية الأهلي، كهربا وحسين الشحات وموديست وكريم فؤاد ولمودرن فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود.







