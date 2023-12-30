كولر يتمسك ببقاء أنتونى موديست مع الأهلى بعد تألقه فى السوبر

(MENAFN
- Youm7) تمسك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى ، ببقاء الفرنسي أنتونى موديست مهاجم الفريق لنهاية الموسم، بعد تألقه في بطولة السوبر المصري التي حسمها المارد الأحمر بالفوز على مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين.
وتألق أنتوني موديست عقب مشاركته في مواجهة مودرن فيوتشر وتمكن من تسجيل الهدف الثالث، كما صنع الهدف الرابع الذي سجله كريم فؤاد.
ويراهن مارسيل كولر على تألق وانسجام موديست بشكل قوي مع الفريق الأحمر خلال منافسات الدور الثاني من الموسم، وذلك بعدما بدأت بصماته تظهر في مواجهة فيوتشر بالسوبر المحلي.
واستقر الرأي من جانب إدارة النادي الأهلي على تنفيذ رؤية المدير الفني وغلق الباب أمام رحيل أنطوني موديست أو مقترح فسخ التعاقد معه في شهر يناير.
من جهته أعرب الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي، عن سعادته وفخره بالفوز بأول بطولة له مع القلعة الحمراء، مؤكداً أن الفوز بالألقاب كان أحد الأسباب التى جعلته يقرر التوقيع لهذا النادي الكبير.
وقال موديست، عبر حسابه على إنستجرام، "أنا فخور جدًا بفوزي بأول لقب لى مع النادي الأهلي، الفوز بالألقاب كان أحد الأسباب التي جعلتني أقرر التوقيع لهذا النادى الكبير، سعيد لأنني سجلت وساعدت فريقي على الفوز".
وأضاف موديست، "تأكدوا من أنني سأستمر فى النضال من أجل الفوز بالمزيد من الألقاب مع الأهلي، شكرًا لزملائي في الفريق والإدارة والجماهير على دعمهم، دعونا نعمل ونكون قريبين للجزء الثاني من الموسم".
وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما بإستاد محمد بن زايد بالإمارات
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انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقين إلى وقت إضافي من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني
"دائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوي وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري.
وسجل رباعية الأهلي، كهربا وحسين الشحات وموديست وكريم فؤاد ولمودرن فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود.
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