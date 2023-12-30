سوريا: عدوان جوي إسرائيلي على جنوب حلب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 30 - 12 (كونا) -- شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت "عدوانا جويا" على نقاط بجنوب مدينة حلب بسوريا وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأفادت الوكالة نقلا عن "مصدر عسكري" بأنه في حوالي الساعة 20ر17 (20ر5 مساء) اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا عددا من النقاط جنوب مدينة حلب".
وأضافت أن العدوان الإسرائيلي "أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية". (النهاية)
أ ب / ه س ص
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