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سوريا: عدوان جوي إسرائيلي على جنوب حلب

12/30/2023 11:20:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 30 - 12 (كونا) -- شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت "عدوانا جويا" على نقاط بجنوب مدينة حلب بسوريا وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأفادت الوكالة نقلا عن "مصدر عسكري" بأنه في حوالي الساعة 20ر17 (20ر5 مساء) اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا عددا من النقاط جنوب مدينة حلب".
وأضافت أن العدوان الإسرائيلي "أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية". (النهاية)

أ ب / ه س ص



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