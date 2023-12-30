Sunday, 31 December 2023 08:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منظمة التعاون الإسلامي ترحب برفع جنوب إفريقيا دعوى على الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية

12/30/2023 11:20:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 30 - 12 (كونا) -- رحبت منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية على الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن كل ما تقترفه قوة الاحتلال من استهداف عشوائي للسكان المدنيين وقتل وجرح عشرات الآلاف الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والاطفال وتهجيرهم قسريا ومنعهم من الحصول على الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية وتدمير المباني والمؤسسات الصحية والتعليمية والدينية تشكل في مجملها جريمة إبادة جماعية.
وطالبت المنظمة المحكمة بسرعة الاستجابة واتخاذ التدابير العاجلة من أجل وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كانت جنوب إفريقيا قد رفعت أمس الجمعة دعوى قضائية على الاحتلال الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكاته وأفعاله التي "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب". (النهاية)

ف ن / ه س ص



MENAFN30122023000071011013ID1107671414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث