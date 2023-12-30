منظمة التعاون الإسلامي ترحب برفع جنوب إفريقيا دعوى على الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 30 - 12 (كونا) -- رحبت منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية على الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن كل ما تقترفه قوة الاحتلال من استهداف عشوائي للسكان المدنيين وقتل وجرح عشرات الآلاف الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والاطفال وتهجيرهم قسريا ومنعهم من الحصول على الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية وتدمير المباني والمؤسسات الصحية والتعليمية والدينية تشكل في مجملها جريمة إبادة جماعية.
وطالبت المنظمة المحكمة بسرعة الاستجابة واتخاذ التدابير العاجلة من أجل وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كانت جنوب إفريقيا قد رفعت أمس الجمعة دعوى قضائية على الاحتلال الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكاته وأفعاله التي "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب". (النهاية)
ف ن / ه س ص
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