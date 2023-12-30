مصر تفوز على المغرب بختام الدور التمهيدي للبطولة العربية لكرة السلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 12 (كونا) -- فاز المنتخب المصري لكرة السلة اليوم السبت على نظيره المغربي بنتيجة (76 - 53) في ختام منافسات الدور التمهيدي للبطولة العربية في النسخة ال 25 المقامة في مصر.
ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية بعد تحقيق العلامة الكاملة في المباريات الأربع التي خاضها حيث فاز في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة (94 - 46) كما فاز على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة (92 - 41) ثم تونس (85 - 63).
ويقع منتخب مصر بجانب منتخبات كل من الكويت والامارات وتونس بالإضافة إلى المغرب بينما تضم المجموعة الأولى موريتانيا والجزائر والصومال بالإضافة إلى ليبيا.
وشهد اليوم السبت (الأخير من الدور التمهيدي للبطولة العربية لكرة السلة) مواجهات بين منتخبات الكويت والإمارات وانتهت بفوز الأخير (87 - 83) والصومال وليبيا وانتهت بفوز الأخير بنتيجة (72 - 81) بينما التقى منتخبا الجزائر وموريتانيا في مباراة قوية فاز فيها الأول بنتيجة (70 - 65).
كان المنتخب الليبي قد حقق في أولى مبارياته الفوز على نظيره الموريتاني بنتيجة (94 - 77) بينما تخطت الجزائر الصومال بنتيجة (81 - 72).
وخسر منتخب الإمارات أمام نظيره المصري في أولى مبارياته بنتيجة (94 - 46) وفاز في ثاني مبارياته على منافسة المغربي بنتيجة (84 - 82).
وفاز المنتخب التونسي في ثاني ايام البطولة على نظيره المغربي بنتيجة (66 - 54) بينما خسر أمام نظيره المصري في اليوم الثالث بنتيجة (85 - 63).
وتنتهي فعاليات البطولة العربية التي شارك فيها تسعة منتخبات في الثالث من يناير المقبل حيث تقام مباريات دور الثمانية في الأول من يناير ومباريات الدور قبل النهائي في الثاني من يناير في حين تقام مباريات الدور النهائي في الثالث من يناير من الشهر ذاته.
ويعتبر منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 فوزا وكانت آخر تتويجاته بلقب البطولة في 2017 عندما أقيمت في مصر. (النهاية)
ع ف ف / ه س ص
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