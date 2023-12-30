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مصر تفوز على المغرب بختام الدور التمهيدي للبطولة العربية لكرة السلة

12/30/2023 11:20:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 12 (كونا) -- فاز المنتخب المصري لكرة السلة اليوم السبت على نظيره المغربي بنتيجة (76 - 53) في ختام منافسات الدور التمهيدي للبطولة العربية في النسخة ال 25 المقامة في مصر.
ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية بعد تحقيق العلامة الكاملة في المباريات الأربع التي خاضها حيث فاز في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة (94 - 46) كما فاز على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة (92 - 41) ثم تونس (85 - 63).
ويقع منتخب مصر بجانب منتخبات كل من الكويت والامارات وتونس بالإضافة إلى المغرب بينما تضم المجموعة الأولى موريتانيا والجزائر والصومال بالإضافة إلى ليبيا.
وشهد اليوم السبت (الأخير من الدور التمهيدي للبطولة العربية لكرة السلة) مواجهات بين منتخبات الكويت والإمارات وانتهت بفوز الأخير (87 - 83) والصومال وليبيا وانتهت بفوز الأخير بنتيجة (72 - 81) بينما التقى منتخبا الجزائر وموريتانيا في مباراة قوية فاز فيها الأول بنتيجة (70 - 65).
كان المنتخب الليبي قد حقق في أولى مبارياته الفوز على نظيره الموريتاني بنتيجة (94 - 77) بينما تخطت الجزائر الصومال بنتيجة (81 - 72).
وخسر منتخب الإمارات أمام نظيره المصري في أولى مبارياته بنتيجة (94 - 46) وفاز في ثاني مبارياته على منافسة المغربي بنتيجة (84 - 82).
وفاز المنتخب التونسي في ثاني ايام البطولة على نظيره المغربي بنتيجة (66 - 54) بينما خسر أمام نظيره المصري في اليوم الثالث بنتيجة (85 - 63).
وتنتهي فعاليات البطولة العربية التي شارك فيها تسعة منتخبات في الثالث من يناير المقبل حيث تقام مباريات دور الثمانية في الأول من يناير ومباريات الدور قبل النهائي في الثاني من يناير في حين تقام مباريات الدور النهائي في الثالث من يناير من الشهر ذاته.
ويعتبر منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 فوزا وكانت آخر تتويجاته بلقب البطولة في 2017 عندما أقيمت في مصر. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



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