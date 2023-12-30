الجزائر: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 30 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأضافت الوزارة في بيان لها أنه لم تسجل أي حالة وفاة أو تماثل للشفاء أو مرضى داخل العناية المركزة خلال تلك المدة.
ودعت إلى "العودة لاحترام التدابير الوقائية اللازمة للحد من تفشي فيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19) وتفادي انتشاره والذي قد يتسبب في اترافع عدد الإصابات وسط المواطنين وخلق بؤر جديدة للوباء".
وخلال الأسابيع الماضية حذرت السلطات الصحية الجزائرية من احتمالات عودة انتشار فيروس كورونا وتحدثت عن احتمالات تسجيل عشرات الإصابات في البلا. (النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN30122023000071011013ID1107671412
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