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الجزائر: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

12/30/2023 11:20:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 30 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأضافت الوزارة في بيان لها أنه لم تسجل أي حالة وفاة أو تماثل للشفاء أو مرضى داخل العناية المركزة خلال تلك المدة.
ودعت إلى "العودة لاحترام التدابير الوقائية اللازمة للحد من تفشي فيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19) وتفادي انتشاره والذي قد يتسبب في اترافع عدد الإصابات وسط المواطنين وخلق بؤر جديدة للوباء".
وخلال الأسابيع الماضية حذرت السلطات الصحية الجزائرية من احتمالات عودة انتشار فيروس كورونا وتحدثت عن احتمالات تسجيل عشرات الإصابات في البلا. (النهاية)

م ر / ه س ص



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