النمسا تفتح حدودها الجوية مجددا للمسافرين من رومانيا وبلغاريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 30 - 12 (كونا) -- أعلنت النمسا مساء اليوم السبت عن إبرام اتفاق "شنغن إير" مع رومانيا وبلغاريا ما يسمح للمسافرين من البلدين بدخول النمسا جوا دون الاضطرار إلى السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي الاخرى عبر المحطات الدولية.
وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية في بيان أوردته وكالة الصحافة النمساوية أنها أرسلت نصا ملزما قانونا الى الرئاسة الاسبانية للاتحاد الاوروبي بهذا الاتفاق حيث يجب ان توافق كافة الدول الاعضاء في الاتحاد على الاتفاق.
ووفقا للاتفاق ستفحص جوازات سفر المسافرين القادمين من رومانيا وبلغاريا عند بوابات المطارات من شركات الطيران وبدعم من الشرطة.
وأشارت الوكالة إلى أن أقرب موعد ممكن لتطبيق الاتفاق سيكون في شهر مارس 2024.
لكن وزارة الداخلية النمساوية اشارت الى انه لا توجد حاليا مفاوضات وبالتالي لا يوجد موعد بشأن الانضمام الكامل لرومانيا وبلغاريا الى منطقة شنغن الحرة.
وطلبت النمسا زيادة انتشار وكالة "فرونتكس" المكلفة بحماية الحدود التابعة للاتحاد الاوروبي في رومانيا وبلغاريا بالإضافة إلى الأموال المقدمة من مفوضية الاتحاد الاوروبي لحماية الحدود الخارجية في هذه البلدان وتعزيز الضوابط على الحدود البرية وقبول طالبي اللجوء المبعدين من النمسا وخاصة من أفغانستان وسوريا ورومانيا وبلغاريا.
وكانت النمسا وهولندا قد منعتا في 8 ديسمبر 2022 توسيع نظام شنغن للحدود الحرة ليشمل رومانيا وبلغاريا بسبب العدد الكبير من طالبي اللجوء في هذين البلدين. (النهاية)
ع م ق / ه س ص
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