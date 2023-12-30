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النمسا تفتح حدودها الجوية مجددا للمسافرين من رومانيا وبلغاريا

12/30/2023 11:20:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 30 - 12 (كونا) -- أعلنت النمسا مساء اليوم السبت عن إبرام اتفاق "شنغن إير" مع رومانيا وبلغاريا ما يسمح للمسافرين من البلدين بدخول النمسا جوا دون الاضطرار إلى السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي الاخرى عبر المحطات الدولية.
وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية في بيان أوردته وكالة الصحافة النمساوية أنها أرسلت نصا ملزما قانونا الى الرئاسة الاسبانية للاتحاد الاوروبي بهذا الاتفاق حيث يجب ان توافق كافة الدول الاعضاء في الاتحاد على الاتفاق.
ووفقا للاتفاق ستفحص جوازات سفر المسافرين القادمين من رومانيا وبلغاريا عند بوابات المطارات من شركات الطيران وبدعم من الشرطة.
وأشارت الوكالة إلى أن أقرب موعد ممكن لتطبيق الاتفاق سيكون في شهر مارس 2024.
لكن وزارة الداخلية النمساوية اشارت الى انه لا توجد حاليا مفاوضات وبالتالي لا يوجد موعد بشأن الانضمام الكامل لرومانيا وبلغاريا الى منطقة شنغن الحرة.
وطلبت النمسا زيادة انتشار وكالة "فرونتكس" المكلفة بحماية الحدود التابعة للاتحاد الاوروبي في رومانيا وبلغاريا بالإضافة إلى الأموال المقدمة من مفوضية الاتحاد الاوروبي لحماية الحدود الخارجية في هذه البلدان وتعزيز الضوابط على الحدود البرية وقبول طالبي اللجوء المبعدين من النمسا وخاصة من أفغانستان وسوريا ورومانيا وبلغاريا.
وكانت النمسا وهولندا قد منعتا في 8 ديسمبر 2022 توسيع نظام شنغن للحدود الحرة ليشمل رومانيا وبلغاريا بسبب العدد الكبير من طالبي اللجوء في هذين البلدين. (النهاية)

ع م ق / ه س ص



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