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الجيش الباكستاني يقتل 5 مسلحين في وزيرستان

12/30/2023 11:20:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 30 - 12 (كونا) -- قتل الجيش الباكستاني اليوم السبت خمسة مسلحين في عملية نفذها بمنطقة شمال وزيرستان القبيلة الوعرة قرب الحدود الشمالية مع أفغانستان.
وذكرت إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني في بيان لها أن "الإرهابيين الخمسة" بينهم قائدهم المدعو رازيب كوراي قتلوا إثر عملية استخباراتية للجيش في منطقة ميرعلي بشمال وزيرستان التابعة لولاية خيبر بوختنخوا شمال غرب باكستان.
وأضافت أن هؤلاء المسلحين ضالعون في أعمال إرهابية بحق قوات الأمن والأبرياء وأنه قد عثر معهم على أسلحة وذخيرة وتوعدت بملاحقة باقي العناصر "حتى القضاء على خطر الإرهابية في البلاد".
يأتي ذلك في وقت ينفذ فيه الجيش الباكستاني عمليات عسكرية ضد المسلحين في البلاد أن أنهت حركة طالبان باكستان المحظورة وقف إطلاق النار مع الحكومة العام الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قتل 25 جنديا باكستانيا في حادثين في يوم واحد بمنطقتي كولاتشي ودارا زيندا بولاية خيبر بختونخوا. (النهاية)

س ب ك / ه س ص



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