الجيش الباكستاني يقتل 5 مسلحين في وزيرستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 30 - 12 (كونا) -- قتل الجيش الباكستاني اليوم السبت خمسة مسلحين في عملية نفذها بمنطقة شمال وزيرستان القبيلة الوعرة قرب الحدود الشمالية مع أفغانستان.
وذكرت إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني في بيان لها أن "الإرهابيين الخمسة" بينهم قائدهم المدعو رازيب كوراي قتلوا إثر عملية استخباراتية للجيش في منطقة ميرعلي بشمال وزيرستان التابعة لولاية خيبر بوختنخوا شمال غرب باكستان.
وأضافت أن هؤلاء المسلحين ضالعون في أعمال إرهابية بحق قوات الأمن والأبرياء وأنه قد عثر معهم على أسلحة وذخيرة وتوعدت بملاحقة باقي العناصر "حتى القضاء على خطر الإرهابية في البلاد".
يأتي ذلك في وقت ينفذ فيه الجيش الباكستاني عمليات عسكرية ضد المسلحين في البلاد أن أنهت حركة طالبان باكستان المحظورة وقف إطلاق النار مع الحكومة العام الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قتل 25 جنديا باكستانيا في حادثين في يوم واحد بمنطقتي كولاتشي ودارا زيندا بولاية خيبر بختونخوا. (النهاية)
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