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دوري (روشن) السعودي: النصر يفوز على التعاون (4 - 1)

12/30/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 30 - 12 (كونا) -- فاز فريق (النصر) السعودي اليوم السبت على نظيره (التعاون) ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين بكرة القدم وذلك بنتيجة (4 - 1).
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة ال19 من بطولة الدوري على ملعب (مدينة الملك عبدالله الرياضية) في بريدة.
وافتتح التعاون أول أهداف اللقاء عن طريق أشرف المهيدوي بعدما تابع ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 13 فيما تمكن اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من تسجيل هدف التعادل للنصر في الدقيقة 26 قبل أن يعزز الأسباني إيمريك لابورت النتيجة بالهدف الثاني للنصر في الدقيقة 35.
وفي الشوط الثاني استطاع البرتغالي أوتافيو تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 50 قبل أن يختتم مواطنه كريستيانو رونالدو أهداف اللقاء بتسجيله الهدف الرابع للنصر في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 46 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الرابع. (النهاية)

ع ش / ر ج



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