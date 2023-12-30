دوري (روشن) السعودي: النصر يفوز على التعاون (4 - 1)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 30 - 12 (كونا) -- فاز فريق (النصر) السعودي اليوم السبت على نظيره (التعاون) ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين بكرة القدم وذلك بنتيجة (4 - 1).
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة ال19 من بطولة الدوري على ملعب (مدينة الملك عبدالله الرياضية) في بريدة.
وافتتح التعاون أول أهداف اللقاء عن طريق أشرف المهيدوي بعدما تابع ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 13 فيما تمكن اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من تسجيل هدف التعادل للنصر في الدقيقة 26 قبل أن يعزز الأسباني إيمريك لابورت النتيجة بالهدف الثاني للنصر في الدقيقة 35.
وفي الشوط الثاني استطاع البرتغالي أوتافيو تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 50 قبل أن يختتم مواطنه كريستيانو رونالدو أهداف اللقاء بتسجيله الهدف الرابع للنصر في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 46 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الرابع. (النهاية)
ع ش / ر ج
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