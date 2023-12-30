الدوري الايطالي: يوفنتوس يواصل ملاحقة انتر في الصدارة بفوزه على روما

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 30 - 12 (كونا) -- واصل فريق يوفنتوس مسيرته في ملاحقة انتر ميلانو بصدارة الدوري الايطالي لكرة القدم مختصرا المسافة خلفه وذلك بالفوز على روما بهدف نظيف اليوم السبت في آخر مباريات الجولة الثامنة عشر ودور الذهاب.
وعلى ملعب (أليانز ستاديوم) الليلة حسم (البيانكونيري) أهم مباريات الجولة بالفوز على ضيفه روما بهدف وحيد اختطفه الفرنسي أدريان رابيو بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.
وفي وقت سابق على ملعب استاد (جوزيبي مياتسا) بمدينة ميلانو حقق صاحب الأرض اي سي ميلان الفوز على ضيفه ساسولو بهدف وحيد سجله الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 59 من الشوط الثاني.
وبنتائج اليوم يبقى انتر ميلانو منفردا في المركز الأول برصيد 45 نقطة يلاحقه يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 43 نقطة يتبعهما ايه سي ميلان في المركز الثالث برصيد 36 نقطة ثم فيورنتينا في المركز الرابع برصيد 33 نقطة. (النهاية)
م ن / ر ج
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