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الدوري الايطالي: يوفنتوس يواصل ملاحقة انتر في الصدارة بفوزه على روما

12/30/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 30 - 12 (كونا) -- واصل فريق يوفنتوس مسيرته في ملاحقة انتر ميلانو بصدارة الدوري الايطالي لكرة القدم مختصرا المسافة خلفه وذلك بالفوز على روما بهدف نظيف اليوم السبت في آخر مباريات الجولة الثامنة عشر ودور الذهاب.
وعلى ملعب (أليانز ستاديوم) الليلة حسم (البيانكونيري) أهم مباريات الجولة بالفوز على ضيفه روما بهدف وحيد اختطفه الفرنسي أدريان رابيو بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.
وفي وقت سابق على ملعب استاد (جوزيبي مياتسا) بمدينة ميلانو حقق صاحب الأرض اي سي ميلان الفوز على ضيفه ساسولو بهدف وحيد سجله الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 59 من الشوط الثاني.
وبنتائج اليوم يبقى انتر ميلانو منفردا في المركز الأول برصيد 45 نقطة يلاحقه يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 43 نقطة يتبعهما ايه سي ميلان في المركز الثالث برصيد 36 نقطة ثم فيورنتينا في المركز الرابع برصيد 33 نقطة. (النهاية)

م ن / ر ج



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