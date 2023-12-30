مسؤول أممي: سلسلة الهجمات الأخيرة في روسيا وأوكرانيا تذكير صارخ بالمخاطر الحقيقية للحرب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 30 - 12 (كونا) -- اعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري اليوم السبت أن سلسلة الهجمات الأخيرة في روسيا وأوكرانيا "تذكير صارخ وواضح" بالمخاطر الحقيقية المتمثلة في تزايد التصعيد وامتداد هذه الحرب.
وقال خياري في كلمة خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي إن الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية "تنتهك القانون الإنساني الدولي وغير مقبولة ويجب أن تتوقف الآن" مجددا نداء المنظمة لتهدئة التوترات.
وأعرب عن إدانته "بشكل لا لبس فيه" لجميع الهجمات على المدن والبلدات والقرى في أوكرانيا وروسيا مشددا في الوقت ذاته على وجوب حماية المدنيين باعتبارها الأولوية الرئيسية بالإضافة إلى وقف القتال لتنتهي الحرب.
ونبه مساعد الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتحقق بشكل مستقل من مختلف الهجمات المبلغ عنها أو أرقام الضحايا مؤكدا أنه مع استمرار الحرب "سنرى المزيد من القتلى والجرحى من المدنيين الأوكرانيين والروس".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم مقتل 14 شخصا وإصابة 108 آخرين بهجوم أوكراني على مدينة (بيلغورود) جنوبي روسيا على الحدود مع أوكرانيا.
كما ذكرت الوزارة أن قواتها اعترضت 32 طائرة مسيرة أوكرانية كانت في طريقها لمهاجمة أهداف في أقاليم روسية هي (بريانسك) و(كورسك) و(أوريول) و(موسكو). (النهاية)
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