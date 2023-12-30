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مسؤول أممي: سلسلة الهجمات الأخيرة في روسيا وأوكرانيا تذكير صارخ بالمخاطر الحقيقية للحرب

12/30/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 30 - 12 (كونا) -- اعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري اليوم السبت أن سلسلة الهجمات الأخيرة في روسيا وأوكرانيا "تذكير صارخ وواضح" بالمخاطر الحقيقية المتمثلة في تزايد التصعيد وامتداد هذه الحرب.
وقال خياري في كلمة خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي إن الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية "تنتهك القانون الإنساني الدولي وغير مقبولة ويجب أن تتوقف الآن" مجددا نداء المنظمة لتهدئة التوترات.
وأعرب عن إدانته "بشكل لا لبس فيه" لجميع الهجمات على المدن والبلدات والقرى في أوكرانيا وروسيا مشددا في الوقت ذاته على وجوب حماية المدنيين باعتبارها الأولوية الرئيسية بالإضافة إلى وقف القتال لتنتهي الحرب.
ونبه مساعد الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتحقق بشكل مستقل من مختلف الهجمات المبلغ عنها أو أرقام الضحايا مؤكدا أنه مع استمرار الحرب "سنرى المزيد من القتلى والجرحى من المدنيين الأوكرانيين والروس".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم مقتل 14 شخصا وإصابة 108 آخرين بهجوم أوكراني على مدينة (بيلغورود) جنوبي روسيا على الحدود مع أوكرانيا.
كما ذكرت الوزارة أن قواتها اعترضت 32 طائرة مسيرة أوكرانية كانت في طريقها لمهاجمة أهداف في أقاليم روسية هي (بريانسك) و(كورسك) و(أوريول) و(موسكو). (النهاية)

ع س ت / ر ج



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