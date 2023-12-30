موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 21672 شهيدا واصابة 56165 آخرين بجروح مختلفة.

عمان - الاحتلال الإسرائيلي يشن "عدوانا جويا" على نقاط بجنوب مدينة حلب في سوريا ومصدر عسكري يقول إن العدوان جاء من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية.

موسكو - 14 شخصا يقتلون و108 آخرون يصابون في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود جنوبي روسيا على الحدود مع أوكرانيا وفق ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

لندن - السلطات البريطانية تعلن توقف عن كامل للقطارات السريعة التي تربط العاصمة لندن بالمدن الفرنسية والبلجيكية والهولندية والتي تمر تحت بحر المانش وذلك بسبب فيضان أحد الانفاق البرية بمياه الأمطار. (النهاية) ر ج