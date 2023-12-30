موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 21672 شهيدا واصابة 56165 آخرين بجروح مختلفة.
عمان - الاحتلال الإسرائيلي يشن "عدوانا جويا" على نقاط بجنوب مدينة حلب في سوريا ومصدر عسكري يقول إن العدوان جاء من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية.
موسكو - 14 شخصا يقتلون و108 آخرون يصابون في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود جنوبي روسيا على الحدود مع أوكرانيا وفق ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.
لندن - السلطات البريطانية تعلن توقف عن كامل للقطارات السريعة التي تربط العاصمة لندن بالمدن الفرنسية والبلجيكية والهولندية والتي تمر تحت بحر المانش وذلك بسبب فيضان أحد الانفاق البرية بمياه الأمطار. (النهاية) ر ج
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