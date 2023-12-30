Sunday, 31 December 2023 08:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البنتاغون: مدمرة أميركية تسقط صواريخ مضادة للسفن في البحر الأحمر

12/30/2023 11:20:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 31 كانون الأول (بترا)- أسقطت مدمرة أميركية مساء أمس السبت، صاروخين بالستيين مضادين للسفن بعد نداء استغاثة من قبل سفينة حاويات أصيبت في هجوم آخر في البحر الأحمر.
ونقلت واشنطن تايمز، عن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قولها "إن الصاروخين أطلقا من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون"، مشيرة إلى أن هذا الهجوم هو الثالث والعشرون على سفن تجارية منذ 19 تشرين الثاني الماضي.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
31/12/2023 07:00:43

MENAFN30122023000117011021ID1107671405

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث