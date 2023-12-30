البنتاغون: مدمرة أميركية تسقط صواريخ مضادة للسفن في البحر الأحمر

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 31 كانون الأول (بترا)- أسقطت مدمرة أميركية مساء أمس السبت، صاروخين بالستيين مضادين للسفن بعد نداء استغاثة من قبل سفينة حاويات أصيبت في هجوم آخر في البحر الأحمر.

ونقلت واشنطن تايمز، عن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قولها "إن الصاروخين أطلقا من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون"، مشيرة إلى أن هذا الهجوم هو الثالث والعشرون على سفن تجارية منذ 19 تشرين الثاني الماضي.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

31/12/2023 07:00:43

