البنتاغون: مدمرة أميركية تسقط صواريخ مضادة للسفن في البحر الأحمر

البنتاغون: مدمرة أميركية تسقط صواريخ مضادة للسفن في البحر الأحمر
التاريخ
12/30/2023 11:20:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 31 كانون الأول (بترا)- أسقطت مدمرة أميركية مساء أمس السبت، صاروخين بالستيين مضادين للسفن بعد نداء استغاثة من قبل سفينة حاويات أصيبت في هجوم آخر في البحر الأحمر.
ونقلت واشنطن تايمز، عن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قولها "إن الصاروخين أطلقا من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون"، مشيرة إلى أن هذا الهجوم هو الثالث والعشرون على سفن تجارية منذ 19 تشرين الثاني الماضي.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
31/12/2023 07:00:43
MENAFN30122023000117011021ID1107671405
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