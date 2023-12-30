آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بإقالة نتنياهو وإعادة الأسرى من غزة

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بإقالة نتنياهو وإعادة الأسرى من غزة
التاريخ
12/30/2023 11:20:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 31 كانون الأول (بترا) - شارك آلاف الإسرائيليين مساء أمس السبت في تظاهرة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط مدينة تل أبيب مطالبين بإقالته.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، حمل المتظاهرون الإسرائيليون لافتات كتب عليها كلمة "مذنب".
كما طالب المشاركون في المظاهرة بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة فورا دون أية مماطلة من قبل مجلس الحرب الإسرائيلي.
--(بترا)
م ف/ ف ج
31/12/2023 06:55:43
MENAFN30122023000117011021ID1107671404
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