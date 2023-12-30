آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بإقالة نتنياهو وإعادة الأسرى من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 31 كانون الأول (بترا) - شارك آلاف الإسرائيليين مساء أمس السبت في تظاهرة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط مدينة تل أبيب مطالبين بإقالته.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، حمل المتظاهرون الإسرائيليون لافتات كتب عليها كلمة "مذنب".

كما طالب المشاركون في المظاهرة بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة فورا دون أية مماطلة من قبل مجلس الحرب الإسرائيلي.

--(بترا)

م ف/ ف ج

31/12/2023 06:55:43

