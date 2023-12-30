أجواء باردة إلى باردة نسبيا في أغلب المناطق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 كانون الأول (بترا)-تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وباردة نسبيا في بقية المناطق، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الأمطار في الأجزاء الشرقية من المملكة لفترة محدودة في ساعات بعد الظهر، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا الاثنين، باردة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وباردة نسبيا في بقية المناطق، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

كما تبقى الأجواء الثلاثاء، باردة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وباردة نسبيا في بقية المناطق، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الأربعاء، باردة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وباردة نسبيا في بقية المناطق، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5، وفي مرتفعات الشراة 13 - 4، وفي مناطق البادية 17 - 6، وفي مناطق السهول 16 - 7، وفي الأغوار الشمالية 24 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 14، وفي البحر الميت 25 - 13، وفي خليج العقبة 24 - 13 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

31/12/2023 06:51:06

