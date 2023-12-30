Sunday, 31 December 2023 08:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرقة الإنشاد الدينى تحيى حفلاً فى مسرح الجمهورية.. 21 يناير

12/30/2023 11:20:09 PM
(MENAFN- Youm7) تحيى فرقة الإنشاد الدينى التابعة لدار الأوبرا المصرية حفلاً على مسرح الجمهورية يوم 21 يناير، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويشارك بالحفل كل من مجموعة من نجوم الأوبرا.

يذكر أن فرقة الإنشاد الدينى أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة، وكان الهدف من إنشائها هو الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار فكلف اثنين من أشهر المنشدين في ذلك الوقت، وهما الشيخ محمد الفيومي والشيخ عبد السميع بيومي بتحفيظ الفرقة كل ما يحفظونه من ألحان دينية لأئمة المشايخ أمثال الشيخ على محمود والشيخ إسماعيل سكر والشيخ سيد موسى والشيخ درويش الحريري وغيرهم وكلف الموسيقار الراحل عبد المنعم الحريرى بوضع المقدمات واللزمات الموسيقية لهذه الأعمال حتى يتم تقديمها للجمهور في شكل عصري متطور.

وقد تولى قيادة الفرقة بعد رحيل المايسترو عبد الحليم نويرة كل من المايسترو عبد المنعم حريري والمايسترو يسرى قطر والمايسترو صلاح غباشى والمايسترو عمر فرحات والمايسترو عصام عبد المنعم والمايسترو علاء عبدالسلام، وقدمت الفرقة عروضها في جميع محافظات مصر ولاقت نجاحا كبيرا واشتركت في أكثر من مهرجان دولي للإنشاد الديني.







MENAFN30122023000132011024ID1107671402

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث