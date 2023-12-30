على ربيع يستأنف تصوير فيلمه ع الماشى 9 يناير المقبل بعد إجازة الكريسماس

MENAFN - Youm7) يستأنف الفنان على ربيع تصوير فيلمه الجديد "ع الماشى " والذى بدأ تصويره الفترة الماضية من إخراج محمد الخبيرى، حيث حصل فريق عمل الفيلم على إجازة الكريسماس، ومن المقرر أن يعود فريق العمل إلى التصوير يوم 9 يناير المقبل، وسيتم التصوير في عدد من أماكن التصوير.

الفيلم من تأليف أحمد الوهاب، وإنتاج فتحى إسماعيل ويوسف الطاهر وتوزيع سينرجى، ويشارك في بطولة العمل كل من صلاح عبد الله وكريم عفيفى وآية سماحة.

وكانت آخر أعمال الفنان على ربيع فيلم "بعد الشر" وعرض في السينمات الفترة الماضية، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

وكان آخر أعمال على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.