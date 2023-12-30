ماجد الكدوانى يخطف أحمد سعد فى أبو نسب بطولة محمد إمام.. اعرف الحكاية

MENAFN - Youm7) يُعرض حاليا فيلم "أبو نسب " في السينمات في مصر والخليج، بطولة النجم محمد إمام، وإخراج رامى إمام، حيث حقق ما يقرب من 13 مليون جنيه في 6 أيام عرض، ومن المتوقع أن يحقق ارقامًا جديدة لمحمد إمام عنه أفلامه السابقة.

وخلال أحداث الفيلم نجد محمد إمام يقدم شخصية طبيب أطفال، ويتزوج ياسمين صبرى، ومع يوم حفل الزفاف اعتذر المطرب أحمد سعد عن إحياء حفل الزفاف، ليظهر الفنان القدير ماجد الكدوانى والد ياسمين صبرى ويقدم دور زعيم عصابة خطير في أحداث الفيلم، وبعد خروجه من السجن يخطف المطرب أحمد سعد من أجل عيون ابنته التي تحب أحمد سعد، وكانت ترغب في إحياء أحمد سعد لحفل زفافها.

وتدور أحداث فيلم أبو نسب فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخصية "على"، الذى يعمل طبيب أطفال، والذى يقع فى حب "داليا" ياسمين صبرى، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسا على عقب، ويجد نفسه متورطا فى سلسلة من أحداث الانتقام بين حماه وعصابته وبين عصابة أخرى.





أبطال فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام.