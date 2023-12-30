تفاصيل شخصية حسن أبو الروس في حالة خاصة: محامٍ يسعى من أجل مصلحته

MENAFN - Youm7) كشفت منصة watch it الإلكترونية عن تفاصيل شخصية حسن أبو الروس في مسلسل "حالة خاصة" ، المقرر عرضه الأربعاء المقبل عبر المنصة.

ونشرت المنصة عبر حسابها على "إنستجرام" فيديو لحسن أبو الروس من العمل، حيث يقوم بدور محامي يدعى عز في مكتب أماني النجار التي تقوم بدورها الفنانة غادة عادل، مشيرة إلى أنه مستعد لفعل أي شيء يخدم مصلحته فقط.

يذكر أن مسلسل "حالة خاصة" بطولة غادة عادل، طه دسوقي، أحمد طارق، حسن أبو الروس، هاجر السراج، أحمد الأزعر، وئام مجدي، على السبع، نبيل علي ماهر، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، الطفل آدم النحاس، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.

ويعد "حالة خاصة" ثالث أعمال watch it الأصلية الذى يشارك فى بطولته حسن أبو الروس، بعدما شارك فى مسلسل "ريفو" الجزء الأول، والجزء الثانى، والعمل بطولة كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.