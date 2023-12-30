مواقف لكوكب الشرق أم كلثوم على المسرح فى ذكرى ميلادها

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد كوكب الشرقأم كلثوم ، واحدة من أشهر المطربات في مصر والوطن العربي، بدأت الغناء وهي طفلة صغيرة مع والدها في الموالد والأفراح، وفى عام 1922 انتقلت أم كلثوم إلى القاهرة، تميزت بصوت قوي، وقدرات خاصة على الغناء، إلى جانب مواهب أخرى مثل الإلقاء الإبداعي والفكري المنشود، وهي كانت جزءا من منظومة أيديولوجية وسياسية وثقافية.

وتعتبر الستينيات من أبرز الفترات الفنية لأم كلثوم، حيث أصدرت العديد من الأغنيات الناجحة منها "إنت عمري"، "الأطلال".

وفى ذكرى ميلادها نذكر مجموعة مواقف لأم كلثوم على المسرح فى حفلاتها الغنائية :

1- أم كلثوم في حفلات لبيبا:

في إحدى حفلاتها الغنائية التي أقيمت فى بنغازي بدولة

لبيبا، قامت بشتم مستمع ليبي أثناء الحفل، حيث قالت له "اخرس.. قليل الأدب"، بعد أن قال لها: عيدي يا مره.

2- أم كلثوم في حفلات تونس:

وفي إحدى حفلاتها بتونس كادت أم كلثوم تنسى كلمات الأغنية إلا أن عازف الناي "سيد سالم" قام بتلقينها الكلمات، سيد سالم كان من أشد المحبين لأم كلثوم وكان يعشقها عشقا خالصا لدرجة أنه بعد وفاتها ظل في حالة صدمة لمدة ستة أشهر غير مصدق أن أم كلثوم ماتت.

3- بكاء أم كلثوم على المسرح:

بكت أم كلثوم على المسرح مباشرة أثناء غناء المقطع الأخير من أغنية "دارت الأيام"، وذلك بسبب وفاة جمال عبد الناصر، فقد كانت هذه الحفلة أول حفل تقيمه "الست" بعد وفاة جمال عبد الناصر، حيث بكت لنصف ساعة كاملة، أثناء الغناء مما جعل الجمهور في حالة دهشة وصدمة كبيرة رهبة من دموع الست.