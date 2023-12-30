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أفكار بسيطة لتزيين المنزل للاحتفال بليلة رأس السنة.. فرحى أطفالك

12/30/2023 11:20:06 PM
(MENAFN- Youm7) ليلة رأس السنة هي واحدة من العطلات المفضلة لدينا، بالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نصنع قطع
ديكور
مختلفة، لذا نستعرض أفكار كثيرة تسهل علينا تزيين المنزل وفقًا لما جاء في موقع thespruce

تعليق لافتة

يمكن أن تكون من أفضل الحيل هو تعليق لافتة بسيطة للعام الجديد هي لافتة مدون عليها "سنة جديدة سعيدة"، أو أي لافتة على حسب المتوفر لديكٍ ويمكن أن تمتزج هذه القطعة المزخرفة مع نظام الألوان الأسود والذهبي والفضي، مما يجعل ضيوفك في حالة مزاجية جيدة، للاحتفال أثناء العد التنازلي حتى منتصف الليل وتمنى أمنيات سعيدة للعام الجديد.

قوس البالون

تعتبر البالونات هي قطعة احتفالية خالدة
الكثير منا يفضل إدخالها في ديكور ليلة رأس السنة الجديدة للترحيب بالضيوف، يمكن أن يكون خليط من البالونات الذهبية والبيضاء.

إشعال بعض الشموع


زينّ طاولة الاحتفال الخاصة بك وبضيوفك ببعض من الشموع الملون وإشعالها.

تزيين الشجرة

قومي بلف الشجرة الخاصة باستقبال العام الجديد ليلة الاحتفال برأس السنة بحبال اللمبات المضيئة المفضلة لديكٍ.

جدول للأطفال


قومى بعمل جدول بالأهداف التى يرغب الأطفال بتحقيقها مع تزينها بالبالونات الملونة .


جدول للأطفال



زينة رأس السنة



شجرة



شموع



عرض القلائد الممتعة



قوس البالون الاحتفالي









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