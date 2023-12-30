أفكار بسيطة لتزيين المنزل للاحتفال بليلة رأس السنة.. فرحى أطفالك

(MENAFN
- Youm7) ليلة رأس السنة هي واحدة من العطلات المفضلة لدينا، بالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نصنع قطع
ديكور
مختلفة، لذا نستعرض أفكار كثيرة تسهل علينا تزيين المنزل وفقًا لما جاء في موقع thespruce
تعليق لافتة
يمكن أن تكون من أفضل الحيل هو تعليق لافتة بسيطة للعام الجديد هي لافتة مدون عليها "سنة جديدة سعيدة"، أو أي لافتة على حسب المتوفر لديكٍ ويمكن أن تمتزج هذه القطعة المزخرفة مع نظام الألوان الأسود والذهبي والفضي، مما يجعل ضيوفك في حالة مزاجية جيدة، للاحتفال أثناء العد التنازلي حتى منتصف الليل وتمنى أمنيات سعيدة للعام الجديد.
قوس البالون
تعتبر البالونات هي قطعة احتفالية خالدة
الكثير منا يفضل إدخالها في ديكور ليلة رأس السنة الجديدة للترحيب بالضيوف، يمكن أن يكون خليط من البالونات الذهبية والبيضاء.
إشعال بعض الشموع
زينّ طاولة الاحتفال الخاصة بك وبضيوفك ببعض من الشموع الملون وإشعالها.
تزيين الشجرة
قومي بلف الشجرة الخاصة باستقبال العام الجديد ليلة الاحتفال برأس السنة بحبال اللمبات المضيئة المفضلة لديكٍ.
جدول للأطفال
قومى بعمل جدول بالأهداف التى يرغب الأطفال بتحقيقها مع تزينها بالبالونات الملونة .
جدول للأطفال
زينة رأس السنة
شجرة
شموع
عرض القلائد الممتعة
قوس البالون الاحتفالي
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