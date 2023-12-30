وصفات طبيعية للحصول على بشرة نضرة.. استعدى للسنة الجديدة

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- Youm7) تستعد الكثيرات للاحتفال بليلة رأس السنة واتباع مظهر جديد للعام المقبل، ولذلك يهتممن ببشرتهن ويبحثن عن طرق مختلفة تساعدهن على تحقيق ذلك، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية للحصول على بشرة نضرة وصحية، وفقًا لما ذكره موقع "purplle".
وصفات طبيعية للحصول على بشرة نضرة وصفة الكركم للحصول على بشرة نضرة
يحتوى الكرك على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة والتي يمكن أن تعمل علي تفتيح لون البشرة وتوحيدها، وذلك من خلال خلط ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة كبيرة من العسل مع إضافة ملعقة كبيرة من الحليب لعمل عجينة، ووضعها على الوجه وتركها لفترة تتراوح مابين
15-20 دقيقة قبل غسل الوجه بالماء الدافئ، مع تكرار الوصفة 2-3 مرات في الأسبوع.
الحصول على بشرة نضرة وصفة زيت جوز الهند للحصول على بشرة نضرة
يساعد زيت جوز الهند على ترطيب وتغذية البشرة، وذلك من خلال تحضير كمية صغيرة من زيت جوز الهند وتدليك البشرة قبل النوم وتركها طوال الليل ثم غسل الوجه في الصباح بالماء الدافىء مع تكرار الوصفة بشكل يومى.
وصفات طبيعية للحصول على بشرة نضرة وصفة جل الصبار للحصول على بشرة نضرة
يحتوي جل الصبار على خصائص مضادة للالتهابات ومرطبة لتساعد على تهدئة وترطيب البشرة، وذلك من خلال وضع جل الصبار مباشرة على البشرة، وتركها لمدة 15-20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ، مع تكرار الوصفة 2-3 مرات في الأسبوع.
وصفات للحصول على بشرة نضرة وصفة اللبن للحصول على بشرة نضرة
يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير البشرة وتفتيحها، وذلك من خلال مزج ملعقة صغيرة من الحليب مع ملعقة صغيرة من العسل مع التقليب للحصول على عجينة، ثم وضعها على الوجه وتركها لفترة تتراوح مابين 15-20 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ مع تكرر الوصفة 2-3 مرات في الأسبوع.
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