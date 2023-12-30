مش بس فى الطبخ.. استخدامات مختلفة للخل أبرزها تنظيف النوافذ

MENAFN - Youm7) يعرف الخل باستخداماته المتعددة سواء في الطهي أو التنظيف، وخلال السطور التالية نستعرض بعض استخدامات الخل في التنظيف، وفقًا لما جاء في موقع thespruce

راس الدشتنظيف النوافذ



يمكنك صنع محلول لتنظيف النوافذ بواسطة الخل، كل ما عليك ملء زجاجة رذاذ نظيفة بأجزاء متساوية من الخل والماء المقطر.

تنظيف الحمام

من المشاكل الشائعة في الحمامات ترك بقايا الصابون على جدران وأبواب الدش ولإزالتها يجب صنع محلول من الخل والماء المقطر وسائل من غسيل الصحون لإزالة بقايا الصابون وتنظيف أي قذورات في الحمام.

تصليح رأس الدش

و في حالة إذا كان هناك عطل في رأس الدش، يجب نقع رأس الدش في محلول من الماء والخل لكي تتخلصين من الرواسب، ويسهل عليكٍ تسليك العيون المسئولة عن ضخ الماء.

إزالة الروائح الكريهة من الملابس



يمكنك وضع مقدار من الخل في دورة الغسيل لكي تتخلصين من الروائح الكريهة

وتقتلين البكتيريا، بالإضافة إلى إنه يعمل على تنظيم دورة الغسيل.

تنظيف الخضار



قومى بنقع الخضروات والفاكهة في ماء مخلوط بمقدار من الخل لضمان قتل الجراثيم والتخلص من أي بكتيريا.

قتل الحشرات



وفي حالة إذا كان منزلك بداخله حشرات، قومي برش المدخل والزرع الخاص بمنزلك بالقليل من الماء المقطر والخل لضمان التخلص من أي حشرات.

استخدامات الخل



