مش بس فى الطبخ.. استخدامات مختلفة للخل أبرزها تنظيف النوافذ

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- Youm7) يعرف الخل باستخداماته المتعددة سواء في الطهي أو التنظيف، وخلال السطور التالية نستعرض بعض استخدامات الخل في التنظيف، وفقًا لما جاء في موقع thespruce
راس الدش
تنظيف النوافذ
يمكنك صنع محلول لتنظيف النوافذ بواسطة الخل، كل ما عليك ملء زجاجة رذاذ نظيفة بأجزاء متساوية من الخل والماء المقطر.
تنظيف الحمام
من المشاكل الشائعة في الحمامات ترك بقايا الصابون على جدران وأبواب الدش ولإزالتها يجب صنع محلول من الخل والماء المقطر وسائل من غسيل الصحون لإزالة بقايا الصابون وتنظيف أي قذورات في الحمام.
تصليح رأس الدش
و في حالة إذا كان هناك عطل في رأس الدش، يجب نقع رأس الدش في محلول من الماء والخل لكي تتخلصين من الرواسب، ويسهل عليكٍ تسليك العيون المسئولة عن ضخ الماء.
إزالة الروائح الكريهة من الملابس
يمكنك وضع مقدار من الخل في دورة الغسيل لكي تتخلصين من الروائح الكريهة
وتقتلين البكتيريا، بالإضافة إلى إنه يعمل على تنظيم دورة الغسيل.
تنظيف الخضار
قومى بنقع الخضروات والفاكهة في ماء مخلوط بمقدار من الخل لضمان قتل الجراثيم والتخلص من أي بكتيريا.
قتل الحشرات
وفي حالة إذا كان منزلك بداخله حشرات، قومي برش المدخل والزرع الخاص بمنزلك بالقليل من الماء المقطر والخل لضمان التخلص من أي حشرات.
استخدامات الخل
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