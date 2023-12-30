ما أسباب تجاعيد الجبين وطرق التخلص منها؟

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- Youm7) تجاعيد الجبين قد تسبب لك القلق لأنها تمثل الجزء الأكبر من وجهك، ولكن من السهل علاجها، والتجاعيد هي جزء طبيعي من مرحلة الشيخوخة إلا أن علاجها يرجع إلى فهم الشيخوخة الجسدية والعناية بالبشرة ، وتحدث تجاعيد الجبين مع تقدم الفرد في السن حيث يحدث انخفاض طبيعي في إنتاج الكولاجين والإيلاستين اللذين يعملان على حماية مرونة الجلد وامتلاؤه ما يضعف مرونة الجلد، لذلك تعرفي على أسباب تجاعيد الجبين وكيفية علاجها وفقًا لموقع "instyle".
أسباب تجاعيد الجبين
إن عضلة الجبهة هي المسؤولة عن رفع الحاجبين، كما أن الأنشطة العضلية المعتادة تساهم في ظهور تجاعيد الجبين، و تؤدي العوامل الخارجية إلى ظهور تجاعيد الجبين مثل قضاء الكثير من الوقت في الشمس والجفاف المزمن والتدخين وعدم العناية بالبشرة، كما أن التوتر وقلة النوم يؤديان إلى زيادة الكورتيزول وتدهور الكولاجين، مما يزيد من فرصة ظهور التجاعيد.
منع تجاعيد الجبين
ولمنع تجاعيد الجبين يجب عليكٍ أن تحافظين على نمط حياة صحي يتضمن نظاماً غذائياً متوازناً وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، كما يمكن أن يؤدي استخدام واقي الشمس إلى حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة مما يبطئ من عملية الشيخوخة وطهور التجاعيد.
تقليل تجاعيد الجبين
يجب عليكٍ الالتزام بالعناية ببشرتك للحصول على بشرة متألقة وخالية من التجاعيد، يجب أن تقللين من توترك وأن تحصلين على قسط كافٍ من الراحة مع ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية.
علاج تجاعيد الجبهة
التقشير الكيميائي والحقن تساهم في علاج تجاعيد الجبهة، على الرغم من أن الوخز بالإبر يحدث جروح دقيقة في الجلد إلا أنه يجعل الجلد بعذ ذلك يعمل على إصلاح نفسه بنفسه، كما أن الوخز بالإبر الدقيقة بالترددات الراديوية تعالج الطبقات العميقة من الجلد كما أنها تحفز الكولاجين بشكل أكبر.
تجاعيد الجبهة
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