ما أسباب تجاعيد الجبين وطرق التخلص منها؟

MENAFN - Youm7) تجاعيد الجبين قد تسبب لك القلق لأنها تمثل الجزء الأكبر من وجهك، ولكن من السهل علاجها، والتجاعيد هي جزء طبيعي من مرحلة الشيخوخة إلا أن علاجها يرجع إلى فهم الشيخوخة الجسدية والعناية بالبشرة ، وتحدث تجاعيد الجبين مع تقدم الفرد في السن حيث يحدث انخفاض طبيعي في إنتاج الكولاجين والإيلاستين اللذين يعملان على حماية مرونة الجلد وامتلاؤه ما يضعف مرونة الجلد، لذلك تعرفي على أسباب تجاعيد الجبين وكيفية علاجها وفقًا لموقع "instyle".

أسباب تجاعيد الجبين

إن عضلة الجبهة هي المسؤولة عن رفع الحاجبين، كما أن الأنشطة العضلية المعتادة تساهم في ظهور تجاعيد الجبين، و تؤدي العوامل الخارجية إلى ظهور تجاعيد الجبين مثل قضاء الكثير من الوقت في الشمس والجفاف المزمن والتدخين وعدم العناية بالبشرة، كما أن التوتر وقلة النوم يؤديان إلى زيادة الكورتيزول وتدهور الكولاجين، مما يزيد من فرصة ظهور التجاعيد.

منع تجاعيد الجبين

ولمنع تجاعيد الجبين يجب عليكٍ أن تحافظين على نمط حياة صحي يتضمن نظاماً غذائياً متوازناً وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، كما يمكن أن يؤدي استخدام واقي الشمس إلى حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة مما يبطئ من عملية الشيخوخة وطهور التجاعيد.

تقليل تجاعيد الجبين

يجب عليكٍ الالتزام بالعناية ببشرتك للحصول على بشرة متألقة وخالية من التجاعيد، يجب أن تقللين من توترك وأن تحصلين على قسط كافٍ من الراحة مع ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية.

علاج تجاعيد الجبهة

التقشير الكيميائي والحقن تساهم في علاج تجاعيد الجبهة، على الرغم من أن الوخز بالإبر يحدث جروح دقيقة في الجلد إلا أنه يجعل الجلد بعذ ذلك يعمل على إصلاح نفسه بنفسه، كما أن الوخز بالإبر الدقيقة بالترددات الراديوية تعالج الطبقات العميقة من الجلد كما أنها تحفز الكولاجين بشكل أكبر.

تجاعيد الجبهة











