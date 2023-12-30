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تعرف على أهم القواعد الخاصة بقيادة السيارات

12/30/2023 11:20:00 PM
(MENAFN- Youm7) يجب علي كل قائد سيارة ان يكون ملم بأهم القواعد الخاصة بالسير تجنبا للتصادمات والحوادث ويقدم اليوم السابع أهم هذه القواعد وهي كالآتي :



أولا : يجب على قائد السيارة أن يلزم أقصى الجانب الايمن للطريق أثناء السير وعلى الاخص إذا كانت السرعة الفعلية لسير المركبة تقل كثيراً عن الحد الاقصى المقرر للسرعة فى هذا الطريق .



ثانيا : عندما تكون الرؤية فى الطريق غير كافيه

فى حالة مقابلة مركبة أخرى قادمه من الاتجاه المضاد

يجب انحراف مركبته
إلى طريق آخر يقع إلى يمينه منعا للتصادم .



ثالثا : يجب التأكد من إعطاء أشارات بوضوح قبل إجراء التحرك بمدة وبمسافة كافية بوسطة الإشارة اليدوية أو إشارات الإتجاه الموجودة بالسيارة وأن يظل هذا التحذير الصادر من الإشارة قائما طوال مدة الحركة .





رابعا : يجب عدم الاقتراب من الحافة اليمنى لنهر الطريق إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يقع إلى يمينه أو يقترب ما أمكن من محور نهر الطريق ذى الإتجاهين إذا كان سينتقل إلى طريق آخر يقع على يساره أما فى الطريق ذى الإتجاه الواحد فعليه أن ينتظم فى أقصى اليسار .



خامسا : يجب علي قائد السيارة أن يترك بينه وبين المركبة التى أمامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبة الأمامية سرعتها أو تتوقف فجأة وعليه أن يتنبه لإشارات قائدها وعلى قائد المركبة الأمامية ألا يستعمل الفرامل فجأة بغير موجب قوى .





سادسا : يجب أت يكون التخطى من اليسار دائما ولا يجوز إلا لمن يمكنه الرؤية الواضحة الكاملة وبعد التأكد من عدم وجود أى عائق أو خطورة من المرور المضاد أثناء كل عملية التخطى حتى إتمامها





سابعا : لا يجوز إستعمال أجهزة التنبيه إلا فى حالة الضرورة لتنبيه مستعملى الطريق لإقتراب المركبة أو إلى خطر ناشئ عنها أو خطر يهددها كما لا يجوز إعطاء إحدى الإشارات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور أو تضر بالبيئة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولا يجوز أن يكون المنبه الصوتى متعدد النغمات أو أن يصدر أنغاما أو أصواتا أخرى لا تتفق والغرض من أجهزة التنبيه






ثامنا : يلتزم كل من يدخل السيارة أو ينزل منها بمراعاة ألا يؤدى ذلك إلى تعريض غيره من مستعملى الطريق للخطر وخاصة مراعاة عدم فتح أحد أبواب المركبة أو إغلاقه أو تركه مفتوحا إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يعرض مستعملى الطريق للخطر



تاسعا : يجب على مستعملى الطريق الإنتباه والحذر والسير بسرعة معتدلة عند الإقتراب من الخطوط الحديدية وأثناء إجتيازها مع الإلتزام بمدلول الإشارات الضوئية أو الصوتية وعليهم كذلك عدم تخطى الحواجز عند وجودها .وفى حالة عدم وجود حواجز يجب التمهل قبل الدخول فى تقاطع هذه الخطوط والتأكد من عدم وجود أية مركبة تسير على الخطوط الحديدية فى التقاطع أو تقترب منه
، ولا يجوز التمهل أثناء عبور الخطوط الحديدية لغير ما ضرورة ، وإذا إضطرت إحدى السيارات أثناء عبورها هذه الخطوط للتوقف



عاشرا : على قائدى السيارات
وغيرها من مستعملى الطريق إفساحه لمرور مركبات الطوارئ المعتمدة ( كالإطفاء والإسعاف والدفاع المدنى والشرطة ) أثناء تحركها متجهة للقيام لخدمة طارئة عاجلة ولهذه المركبات أن تستعمل أجهزة تنبيه صوتيه ذات أنغام خاصة بها ، ويجب على كل مستعمل للطريق أن يراعى فى مسلكه بذل أقصى عناية وإلتزام الحذر والإحتياط اللازمين ، وألا يؤدى مسلكه إلى الإضرار بالغير أو تعريضه للخطر ، أو أن تترتب عليه إعاقة الغير أو مضايقته بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه .














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