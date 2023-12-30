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ارتفاع المخزون التجارى النفطى 4 ملايين برميل ليصل لـ 3244 مليون برميل

12/30/2023 11:20:00 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر 2023 بلغ حوالي 3 آلاف برميل/يوم مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 9.658 مليون برميل/يوم. ويتوقع انخفاضه إلى 9.654 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2023 ويواصل انخفاضه إلى نحو 9.652 مليون برميل/يوم في شهر ديسمبر وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك ".



وأضاف التقرير أنه في تطور أخر ، انخفض عدد الحفارات العاملة بمقدار 8 حفارات خلال شهر أكتوبر 2023 ليبلغ عددها 549 حفارة.



وتابع التقرير، انخفاض المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية شهر أكتوبر 2023 بمقدار 18 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 2813 مليون برميل، بينما ارتفع المخزون التجاري النفطي في دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 4 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 3244 مليون برميل، استقر المخزون الإستراتيجي عند نفس المستوى المسجل في نهاية الشهر السابق البالغ حوالي 1505 مليون برميل.
















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