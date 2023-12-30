البنك الدولى: تكلفة الأضرار الصحية نتيجة تلوث الهواء 8.1 تريليون دولار سنويا

MENAFN - Youm7) في حصاده السنوى أعاد البنك الدولى نشر العديد من التقارير خاصة التقارير المهمة، منها تقرير حول المجتمعات المحلية التي تعاني من التلوث في أنحاء العالم، تكتنف التحديات الحياة اليومية، كتبته فاليري هيكي، المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق في البنك الدولي تعرف على أبرز نقاطه:

1 - يؤدي التلوث إلى الوفيات المبكرة لأكثر من 9 ملايين شخص في أنحاء العالم كل عام. ويسهم تلوث الهواء وحده في 7 ملايين من هذه الوفيات - ولوضع هذا الرقم المذهل في منظوره الصحيح، فإنه يعادل عدد الأشخاص الذين توفوا بفيروس كورونا (كوفيد-19) منذ مارس 2020 كل عام.

2 - تبلغ التكلفة التقديرية للأضرار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء 8.1 تريليونات دولار في السنة، أي ما يعادل 6.1% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ويعوق التلوث قدرتنا على أن نحيا حياة منتجة .

3 - يُضعِف التلوث من القدرة التنافسية للاقتصادات ونموها اليوم، ويقود الاقتصادات على طريق الفشل غدا. وتذهب تقديرات منظمة اليونيسف ومؤسسة الأرض النقية إلى أن واحدا من كل ثلاثة أطفال - أو ما يصل إلى 800 مليون طفل على مستوى العالم- تبلغ نسبة الرصاص في دمائهم 5 ميكروغرامات أو أكثر لكل ديسيلتر، مع أن أي قدر من الرصاص يُعطِّل نمو الجهاز العصبي للطفل ويُسبِّب الوفاة المبكرة.

4 - ليس تأثير التلوث على الاقتصادات هو وحده الذي يُسبِّب الأضرار؛ فالتلوث يؤدي إلى تدهور الأنظمة البيئية التي تعتمد عليها ثروة الفقراء، فتتقلَّص قدرة المجتمعات على الخلاص من براثن الفقر، ويؤدي تلوث الهواء وغيره من أنواع التلوث إلى الأمطار الحمضية، وهي آفة نشأت حديثا في أنحاء آسيا. فهي تؤدي إلى تلوث وتُؤثِّر على المحاصيل. وتدخل الملوثات العضوية الثابتة، والمعادن الثقيلة، وغيرها من المُلوِّثات الكيماوية التي تصل إلى البيئة في إمدادات الغذاء فتُؤثِّر على سلامة الغذاء والأمن الغذائي.

5 - في كل عام، تتسرَّب 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية إلى محيطاتنا من البلدان الساحلية فتؤثِّر على سلامة محيطاتنا والأنواع التي تعيش فيها، وإذا لم يكن هذا كافياً للتحفيز على العمل لمواجهة المشكلة، فيمكنك النظر في هذه المعلومة: 8 ملايين طن من المواد البلاستيكية تعادل وضع خمسة أكياس من القمامة مليئة بالنفايات على كل قدم من الشريط الساحلي في أنحاء العالم، وذلك وفقاً لما أوردته مجلة ناشونال جيوغرافيك.

6 – يساعد البنك الدولى البلدان على وضع سياسات فعالة تدرك تكاليف التلوث وتحفز على استخدام تقنيات ونماذج أعمال أكثر نظافة تتبنَّى إعادة التدوير. ويُقدِّم تقرير مجموعة البنك الدولي المعنون "طرق الخلاص من التلوث بالمواد البلاستيكية" إرشادات بشأن الممارسات الجيدة لمساندة البلدان في سعيها لتحقيق أهدافها للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية.

7 - بناء القدرات لمؤسسات ذات مصداقية، بما في ذلك وزارات قوية للبيئة أقدر على معالجة التحديات البيئية المتراكمة وإدارة مشكلة التلوث إدارةً فعالة، ولكن يمكنها أيضا اغتنام الفرص الجديدة التي يتيحها الاقتصاد الدائري.

8 - إنشاء البنية التحتية العامة اللازمة لتوسيع نطاق تطبيق نُهُج الاقتصاد الدائري، بما في ذلك تدعيم الهيكل الرقمي للاقتصاد، و"تخضير" وسائل النقل العام، والاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة.

9 - تدبير التمويل العام والخاص، بما في ذلك من خلال إعادة توجيه مسار الدعم، ومساندة بيئة عمل القطاع المالي لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتدبير التمويل العام الدولي ورأس المال الخاص.



10 - مع اتخاذ العالم تدابير قوية للتصدي لآثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، فإن معالجة أزمة التلوث تظل على القدر نفسه من الأهمية والإلحاح. فمعالجة التلوث الآن ستجلب منافع اليوم وكذلك في الغد - وخلصت دراسة للبنك الدولي إلى أن انخفاضاً نسبته 20% في تركيزات الجسيمات الدقيقة بقُطر 2.5 ميكرون -وهي شكل ضار جدا من أشكال تلوث الهواء- تصاحبه زيادة نسبتها 16% في معدل نمو الوظائف وزيادة قدرها 33% في إنتاجية الأيدي العاملة .