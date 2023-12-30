معرض رؤية فنية لمشغولات ورقية ملونة في دار الأوبرا المصرية.. اعرف موعده

(MENAFN
- Youm7) تستضيف قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية، معرضًا بعنوان "رؤية فنية لمشغولات ورقية" للفنانة ماريان فوزى، ضمن الأنشطة الفنية التى تنظمها وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية، وذلك غدًا الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويستمر حتى الأحد 7 يناير .
إحدى لوحات معرض رؤية فنية لمشغولات ورقية
يضم المعرض 20 لوحة منفذة بمواد "الورق، العجائن الورقية، المعادن والأقمشة"، وتستعرض دور الأشغال الفنية كأحد مجالات التشكيل والتى تجمع المكونات التراثية للبيئة المصرية والاستليب المعاصرة في الممارسات الإبداعية .
إحدى أعمال الفنانة ماريان فوزى
يذكر أن الفنانة ماريان فوزى أستاذ بقسم العلوم الأساسية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، حاصلة على بكالوريوس التربية النوعية تخصص أشغال فنية، كما حصلت على درجتى الماجيستير والدكتوراه من كلية التربية النوعية قسم التربية الفنية تخصص أشغال فنية، شاركت في العديد من المعارض والملتقيات الفنية منها ملتقي صحوة الفن 17 بمتحف المركبات الملكية، ملتقى إبداع التحدى الفنى الدولي لرواد الفن التشكيلي والفنون اليدوية بالحديقة الدولية، ومعرض إثراء الحياة الثقافية والأدبية والفنية في مصر والقارة الأفريقية بالأوبرا .
ضمن أعمال معرض رؤية فنية لمشغولات ورقية
معرض رؤية فنية لمشغولات ورقية ملونة
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