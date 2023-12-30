معرض رؤية فنية لمشغولات ورقية ملونة في دار الأوبرا المصرية.. اعرف موعده

MENAFN - Youm7) تستضيف قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية، معرضًا بعنوان "رؤية فنية لمشغولات ورقية" للفنانة ماريان فوزى، ضمن الأنشطة الفنية التى تنظمها وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية، وذلك غدًا الإثنين، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويستمر حتى الأحد 7 يناير .

إحدى لوحات معرض رؤية فنية لمشغولات ورقية

يضم المعرض 20 لوحة منفذة بمواد "الورق، العجائن الورقية، المعادن والأقمشة"، وتستعرض دور الأشغال الفنية كأحد مجالات التشكيل والتى تجمع المكونات التراثية للبيئة المصرية والاستليب المعاصرة في الممارسات الإبداعية .

إحدى أعمال الفنانة ماريان فوزى

يذكر أن الفنانة ماريان فوزى أستاذ بقسم العلوم الأساسية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، حاصلة على بكالوريوس التربية النوعية تخصص أشغال فنية، كما حصلت على درجتى الماجيستير والدكتوراه من كلية التربية النوعية قسم التربية الفنية تخصص أشغال فنية، شاركت في العديد من المعارض والملتقيات الفنية منها ملتقي صحوة الفن 17 بمتحف المركبات الملكية، ملتقى إبداع التحدى الفنى الدولي لرواد الفن التشكيلي والفنون اليدوية بالحديقة الدولية، ومعرض إثراء الحياة الثقافية والأدبية والفنية في مصر والقارة الأفريقية بالأوبرا .

ضمن أعمال معرض رؤية فنية لمشغولات ورقية





معرض رؤية فنية لمشغولات ورقية ملونة