قراءات فى الروايات والفنون التشكيلية بالعدد الجديد من مجلة الجوبة الثقافية

MENAFN - Youm7) صدر العدد 81 من مجلة الجوبة عن مركز عبد الرحمن السديرى الثقافي، وقد تصدرت العدد افتتاحية لرئيس التحرير إبراهيم الحميد ثم دراسات ونقد: قراءة في رواية حجر السعادة لـ أزهر جرجيس - عبد الله النجدي.

الجوبة

كما نجد في العدد "آني أرنو"عندما تتحرر الكتابة من قيودها - محمود حسانين، و"القول الشعري... انكشاف المعنى بإفصاح القصيدة - كاظم الخليفة الغربة والألم في شعر عبد الرحيم عمر ديوان أغنيات للصمت أنموذجا ! - عمار الجنيدي... الفضاء السردي في رواية "مقتل دمية لحامد الشريف"، سميرة الزهراني هامشية الأفعال حين يهيمن الطقس الأحادي قراءة سيميائية في قصيدة هواجس في طقس الوطن للشاعر عبد الله الصيخان - حامد بن عقيل . رائحة التراب، ومحكيات عن الزمن الهارب - رشيد الخديري، والإنسان الأخضر في رواية (الإسكندرية (2050) لـ صبحي فحماوي – الدكتور محمد الشنطي.

وفي نصوص نجد

أقاصيص - عبد الحق السلموتي الشرف – الدكتورة سعاد فهد السعيد قال لها وهي صامتة - محمد الرياني، ووجبة حمراء - محمد سرور. لا تغرق! - سمر الزعبي، واسم في لوحة الشرف - مسعدة اليامي . اغسل الماء ! - د. فيصل خلف لم تغادر طفولتها بعد - مراد ناجح عزيز قصتان - فاطمة عبد الحميد يا رفيق السحاب - شفيق العبادي . الحنظل - نادية السالمي . طريق يعد الخطوات - محمد عرش قاصد النور - حسام الشديفات أمواج تغرق - مصطفى ملح .. الصمت في شفتيك - ملاك الخالدي . وبعد قرارك عني الرحيل - شاهر ذيب . نقوش - منى حسن. قصيدتان - عصام أبو زيد حكاية محال - تركية العمري. هي تلك سيدتي - أحمد نمر الخطيب . وفي مواجهات تحاور مجلة الجوبة قاسم حداد - حاوره عمر بوقاسم

كما تواجه المترجم والمستشرق الأمريكي أليكس النسون - حاوره: حسن الوزاني ...... و تحاور الكاتبة السويدية إليزابيت نيمرت - حاورتها : نسرين البخشونجي.

وفي نوافذ الجوبة نجد موضوع عن

التشكيلية طرب أبو زهرة تروي بالريشة حكاية صمت - بقلم وعدسة : زياد جيوسي، و مقال القراءة بوصفها فعل كتابة - جميلة عمايرة، و مقال من الألف إلى الدال لسعد الرفاعي - د. عبد الله الحيدري، ويكتب ستيفان تسفايج لوت الزوجة الثانية ماثيو ليندون - ترجمة : سهام الوادودي، ومقال رحلتي في برنامج الزائر الدولي - أحمد العودة و مقال

إبراهيم الناصر الحميدان ۱۳۵۲ - ١٤٣٤هـ / ١٩٣٣ - ٢٠١٣م - محمد القشعمي.

ونجد فن الكاريكاتير الشعرى - عبد السلام فاروق ومقال الدوريات السعودية وأثرها في تأسيس المصطلح الأدبي الجديد (النثيرة) أنموذجاً - د. هدى بنت محمد المطلق، والصعود إلى السقوف - محمد علي حسن الجفري، وتنشر الجوبة دراسة عن

أهداف سويف يكتبها - الدكتور محمود عبد الحافظ خلف الله، وفي قراءات نجد قراءة بعنوان "الحب الجواب الوحيد قراءة في كتاب فن الحب"، صفية الجفري، وکتاب دومة الجندل .. موقع أثري ومتحف مفتوح - غازي خيران الملحم، وفي رحاب اللغة العربية ونشأة الصحافة في المملكة العربية السعودية - غنوة عباس، ومقال كونديرا (فالس الوداع) - لصلاح القرشي، وقد جاءت لوحة الغلاف صورة لعناقيد نبات الزعرور تتشابك مع ثمار اليوسفي في سكاكا الجوف

يذكر أن الجوبة مجلة ثقافية

تصدر كل ثلاثة أشهر ضمن برنامج

النشر ودعم الأبحاث

بمركز

عبد الرحمن السديري بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية.