ورشة لتعليم فن البورترية بقطاع الفنون التشكيلية.. اعرف مكانها وموعدها

MENAFN - Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ورشة فن البورتريه، بقاعة ممر 35، غدًا الأحد 31 ديسمبرـ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بقاعة ممر 35 داخل حرم متحف محمد محمود خليل وحرمه.

ويتم إلقاء الورشة على يد الفنان خالد السماحي والفنانة ندى أحمد محمد، ومن المقرر أن تستمر الورشة حتى الخميس الموافق 4 يناير 2024.

متحف محمد محمود خليل وحرمه يضم أعمالا نادرة لفنانين عالميين مثل رينوار وفان جوخ وجوجان ورودان وغيرهم، وتبلغ المساحة الكلية للمتحف (8450) متر2 ومساحة المبانى به تبلغ (538,25) متر2 ومساحة الفراغ المحيط (7911,75) متر2، ومكون من أربعة طوابق.

أوصى محمد محمود خليل بهذه المقتنيات لزوجته على أن يتم تحويله إلى متحف يتبع الحكومة المصرية بعد رحيلها، افتتح القصر كمتحف لأول مرة عام 196، وتضم مقتنياته عددا من اللوحات الزيتية والمائية والباستيل يصل عددها إلى 304 لوحات من إبداعات 143 فنانا.

يبلغ عدد التماثيل البرنزية والرخامية والجبسية نحو 50 تمثالاً من صنع 14 مثالاً ، المتحف تم إغلاقه عام 2010 وبدأت أعمال التطوير عام 2014، وشملت عمليات الترميم عدة مراحل ضمت كل الأعمال والمعالجات الإنشائية من شبكات التكييف والتهوية، منظومة الكهرباء والمياه، مكافحة الحريق وتطوير نظم الإطفاء، تحديث نظم الأمن والمراقبة، تطوير محطة الطاقة الرئيسية، تحديث تجهيزات المتحف ككل وتحديث سيناريو العرض المتحفى إلى جانب إضافة خدمات للجمهور.