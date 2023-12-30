ورشة لتعليم فن البورترية بقطاع الفنون التشكيلية.. اعرف مكانها وموعدها

(MENAFN
- Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ورشة فن البورتريه، بقاعة ممر 35، غدًا الأحد 31 ديسمبرـ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بقاعة ممر 35 داخل حرم متحف محمد محمود خليل وحرمه.
ويتم إلقاء الورشة على يد الفنان خالد السماحي والفنانة ندى أحمد محمد، ومن المقرر أن تستمر الورشة حتى الخميس الموافق 4 يناير 2024.
متحف محمد محمود خليل وحرمه يضم أعمالا نادرة لفنانين عالميين مثل رينوار وفان جوخ وجوجان ورودان وغيرهم، وتبلغ المساحة الكلية للمتحف (8450) متر2 ومساحة المبانى به تبلغ (538,25) متر2 ومساحة الفراغ المحيط (7911,75) متر2، ومكون من أربعة طوابق.
أوصى محمد محمود خليل بهذه المقتنيات لزوجته على أن يتم تحويله إلى متحف يتبع الحكومة المصرية بعد رحيلها، افتتح القصر كمتحف لأول مرة عام 196، وتضم مقتنياته عددا من اللوحات الزيتية والمائية والباستيل يصل عددها إلى 304 لوحات من إبداعات 143 فنانا.
يبلغ عدد التماثيل البرنزية والرخامية والجبسية نحو 50 تمثالاً من صنع 14 مثالاً ، المتحف تم إغلاقه عام 2010 وبدأت أعمال التطوير عام 2014، وشملت عمليات الترميم عدة مراحل ضمت كل الأعمال والمعالجات الإنشائية من شبكات التكييف والتهوية، منظومة الكهرباء والمياه، مكافحة الحريق وتطوير نظم الإطفاء، تحديث نظم الأمن والمراقبة، تطوير محطة الطاقة الرئيسية، تحديث تجهيزات المتحف ككل وتحديث سيناريو العرض المتحفى إلى جانب إضافة خدمات للجمهور.
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