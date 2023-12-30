كتاب جديد يسلط الضوء على دور الشرطة النسائية فى تحقيق الضبط الاجتماعى

MENAFN - Youm7) صدر حديثًا عن دار الجامعة الجديدة كتاب بعنوان "الشرطة النسائية ودورها في تحقيق الضبط الاجتماعي"، للباحثة رايدا سعد راغب قنديل، ومن المقرر طرحه في معرض القاهرة الدولى للكتاب بدروته 55، المقرر انطلاقه في 24 يناير 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

غلاف الكتاب





والكتاب دراسة تناولت الشرطة النسائية ودورها في تحقيق الضبط الاجتماعي في الشارع المصري وقد عرضت لعدد من النظريات المتعلقة بالضبط الاجتماعي وتناولت بعض الدراسات السابقة والتي تعرضت لموضوع هذه الدراسة.



وفي مجال عمل الشرطة تناولت الدراسة ما تقوم به الشرطة النسائية من مهام ووظائف وتاريخ ظهورها ومراحل تطورها والصعوبات التي تواجهها في العمل الشرطي والآثار المترتبة على عملها في المجال الأمني.

ومن واقع ما تناولته الدراسة تم تحديد مشكلة الدراسة المتمثلة في مدى فعالية الدور الذي تقوم به الشرطة النسائية في تحقيق الضبط الاجتماعي ونظرة المجتمع للأداء الشرطة وما تحققه من أداء في مجال الأمن وتم بسط مشكلة الدراسة في شكل تساؤلات قصد منها تغطية جوانب معينة فيها وتدور الأسئلة حول ما دور الشرطة النسائية في مجال العمل الشرطي وأهميته؟ ومدى فعالية الدور الذي تقوم به في تحقيق الضبط الاجتماعي؟ وماهي الضغوط والمعوقات التي تواجه المرأة الشرطية؟ وما مدى الرضا الوظيفي لدى العاملات في المجال الشرطي؟ وما موقف المجتمع من عمل المرأة في المجال الشرطي؟ وما دور

وزارة الداخلية لتحسين أداء عناصر الشرطة النسائية؟.



كما اشتملت هذه الدراسة على قسمين الأول نظري والآخر ميداني لذلك تحتم على الدراسة استخدام المناهج التي تلائمها كالمنهج الوصفي، وقد تم جمع البيانات عن طريق الأدوات المستخدمة في الدراسة كالاستبيان والمقابلة فتم إجراء دراسة ميدانية شملت عينة من العناصر النسائية الشرطية وعينة من رجال الشرطة وتحليل بيانات الدراسة وتفسيرها،

وقد توصلت الدراسة الميدانية لعدة نتائج كأن من أهمها ما يتعلق بالشرطة النسائية ودورها في الضبط الاجتماعي في الشارع المصري.

وختمت الدراسة بيان النتائج العامة للدراسة وربطها بالتساؤلات كما سجلت بعض التوصيات من واقع الدراسة النظرية والمقابلات وتحليل البيانات ويمكن ايجاز ما توصلت إليه الدراسة أن على الشرطة القيام بدور أكبر في توعية المجتمع بدور الشرطة النسائية وأهمية تواجدها.

الباحثة ريدا سعيد راغب قنديل

حاصلة على بكالوريوس

الخدمة الاجتماعية وليسانس الحقوق ودبلوم العلاقات العامة والإعلام وماجستير في الآداب تخصص تنمية اجتماعية .