كتاب جديد يسلط الضوء على دور الشرطة النسائية فى تحقيق الضبط الاجتماعى

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثًا عن دار الجامعة الجديدة كتاب بعنوان "الشرطة النسائية ودورها في تحقيق الضبط الاجتماعي"، للباحثة رايدا سعد راغب قنديل، ومن المقرر طرحه في معرض القاهرة الدولى للكتاب بدروته 55، المقرر انطلاقه في 24 يناير 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
غلاف الكتاب
والكتاب دراسة تناولت الشرطة النسائية ودورها في تحقيق الضبط الاجتماعي في الشارع المصري وقد عرضت لعدد من النظريات المتعلقة بالضبط الاجتماعي وتناولت بعض الدراسات السابقة والتي تعرضت لموضوع هذه الدراسة.
وفي مجال عمل الشرطة تناولت الدراسة ما تقوم به الشرطة النسائية من مهام ووظائف وتاريخ ظهورها ومراحل تطورها والصعوبات التي تواجهها في العمل الشرطي والآثار المترتبة على عملها في المجال الأمني.
ومن واقع ما تناولته الدراسة تم تحديد مشكلة الدراسة المتمثلة في مدى فعالية الدور الذي تقوم به الشرطة النسائية في تحقيق الضبط الاجتماعي ونظرة المجتمع للأداء الشرطة وما تحققه من أداء في مجال الأمن وتم بسط مشكلة الدراسة في شكل تساؤلات قصد منها تغطية جوانب معينة فيها وتدور الأسئلة حول ما دور الشرطة النسائية في مجال العمل الشرطي وأهميته؟ ومدى فعالية الدور الذي تقوم به في تحقيق الضبط الاجتماعي؟ وماهي الضغوط والمعوقات التي تواجه المرأة الشرطية؟ وما مدى الرضا الوظيفي لدى العاملات في المجال الشرطي؟ وما موقف المجتمع من عمل المرأة في المجال الشرطي؟ وما دور
وزارة الداخلية لتحسين أداء عناصر الشرطة النسائية؟.
كما اشتملت هذه الدراسة على قسمين الأول نظري والآخر ميداني لذلك تحتم على الدراسة استخدام المناهج التي تلائمها كالمنهج الوصفي، وقد تم جمع البيانات عن طريق الأدوات المستخدمة في الدراسة كالاستبيان والمقابلة فتم إجراء دراسة ميدانية شملت عينة من العناصر النسائية الشرطية وعينة من رجال الشرطة وتحليل بيانات الدراسة وتفسيرها،
وقد توصلت الدراسة الميدانية لعدة نتائج كأن من أهمها ما يتعلق بالشرطة النسائية ودورها في الضبط الاجتماعي في الشارع المصري.
وختمت الدراسة بيان النتائج العامة للدراسة وربطها بالتساؤلات كما سجلت بعض التوصيات من واقع الدراسة النظرية والمقابلات وتحليل البيانات ويمكن ايجاز ما توصلت إليه الدراسة أن على الشرطة القيام بدور أكبر في توعية المجتمع بدور الشرطة النسائية وأهمية تواجدها.
الباحثة ريدا سعيد راغب قنديل
حاصلة على بكالوريوس
الخدمة الاجتماعية وليسانس الحقوق ودبلوم العلاقات العامة والإعلام وماجستير في الآداب تخصص تنمية اجتماعية .
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