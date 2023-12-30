الذكرى الثانية.. جابر عصفور لمحة من حياة صاحب الإنجازات الثقافية

(MENAFN
- Youm7) تمر اليوم الذكرى الثانية على رحيل الناقد الدكتور جابر عفصور ، الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 31 ديسمبر من عام 2021،
بعد أن ترك إرثًا كبيرًا من الكتب والمؤلفات فى مجالات عدة، إلى جانب تحقيقه العديد من الإنجازات الثقافية، ولهذا نستعرض لمحة من حياته.
ولد الدكتور جابر عصفور يوم 25 مارس 1944، بالمحلة الكبرى، وقد حصل على الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، يونيو 1965م، كما حصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز في يوليو 1969، عن رسالة بعنوان "الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي".
وقد شغل جابر عصفور وظيفة معيد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، اعتبارًا من 19/3/1966م، ثم شغل وظيفة مدرس مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة اعتبارًا من 29/11/1969م، ووظيفة مدرس بالقسم نفسه اعتبارًا من 18/7/1973م، كما عمل أستاذًا مساعدًا (زائرًا) للأدب العربي، بجامعة وسكونسن - ماديسون - الولايات المتحدة الأمريكية، أغسطس 1977 إلى أغسطس 1978م، وشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، اعتبارًا من 11/10/1978م، كما عمل أستاذًا (زائرًا) للنقد العربي بكلية الآداب - جامعة صنعاء، أبريل 1980م، وعمل أستاذ زائر للنقد العربي، جامعة استكهولم - السويد، سبتمبر 1981إلى يونيو 1982، وشغل وظيفة أستاذ النقد الأدبي، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، اعتبارًا من 11/10/1983، وعمل أستاذًا (معارًا) للنقد الأدبي بكلية الآداب. جامعة الكويت من 30/9/1983 إلى 31/8/1988
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وقد كان العميد المساعد بكلية الآداب، جامعة الكويت من 30/4/1986 إلى 31/8/1988، وأستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب، جامعة القاهرة حتى 1/9/1988، ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة القاهرة من 19/3/1990 إلى فبراير 1993.
شغل جابر عصفور منصب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة من 24/1/1993 إلى 24/3/2007، وكان أستاذًا زائرًا للنقد العربي، بجامعة هارفارد - الولايات المتحدة "فبراير- مايو 1995"، كما كلف بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية من 7/7/1997 وحتى 4/3/1998، وكان عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة الثقافة والإعلام وعضو المكتب التنفيذي بالمجلس القومي للمرأة منذ تأسيسه إلى اليوم، وكان أستاذًا زائرًا للأدب العربي الحديث، بجامعة هارفارد، الولايات المتحدة "فبراير - مايو 2001"، وعضو لجنة الآداب والدراسات اللغوية بمكتبة الإسكندرية منذ تشكيلها مارس 2003.
كما تولى جابر عصفوور منصب مدير المركز القومي للترجمة من 28/3/2007 إلى 30/1/2011، كما شغل منصب وزير الثقافة في 31 يناير 2011، ثم استقال من وزارة الثقافة 9 فبراير 2011 لأسباب صحية، ثم تولى وزيرًا للثقافة مرة ثانية من يونيو 2014 حتى نهاية فبراير 2015.
كما ألف العديد الكتب نذكر منها " قراءة التراث النقدي"، و"دفاعًا عن التنوير"، و"زمن الرواية"، كما ترجم عددًا من الكتب، ومنها: "عصر البنيوية"، و"اتجاهات النقد المعاصر"، و"الماركسية والنقد الأدبي"، كما أشرف على كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه.
وتوج مشوار الدكتور جابر عصفور بالعديد من الجوائز والأوسمة، منها جائزة أفضل كتاب فى الدراسة النقدية عام 1984م وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الأدبية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 1986م، والوسام الثقافي التونسي 1995م، و جائزة سلطان بن على العويس الثقافية عام 1996م، ووسام المكافأة الوطنية من درجة قائد من ملك المغرب، وجائزة النيل في عام 2019م".
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