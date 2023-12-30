كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في قصص إنستجرام.. اعرف الخطوات

MENAFN - Youm7) يجتاح الذكاء الاصطناعي من جوجل ومايكروسوفت وآبل وميتا المشهد التكنولوجي، حيث يستفيد جميع اللاعبين الرئيسيين من قوة الذكاء الاصطناعي لابتكار وتعزيز منصاتهم، على سبيل المثال تركز ميتا على دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات فيس بوك وإنستجرام وواتساب لتحسين تجارب المستخدم.وقد كشفت ميتا مؤخرًا عن عدد كبير من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، بما في ذلك ميزة تتيح للمستخدمين تغيير خلفية صور قصص إنستجرام الخاصة بهم ببضع نقرات فقط.وكما يوحي الاسم، تتيح هذه الميزة للمستخدمين تغيير خلفية الصور التي يشاركونها على قصص إنستجرام باستخدام المطالبات، على غرار الوظيفة الموجودة في منصات الذكاء الاصطناعي مثل DALL-E أوMidjourneyوعلى الرغم من أن الميزة متاحة حاليًا لمستخدمين محددين، إلا أنه سيتم طرحها للجميع في الأسابيع المقبلة.بمجرد وصول أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة على إنستجرام قريبًا، سيسمح لك برؤيتها بمجرد تحميل المحتوى أو التقاطه لقصتك، ستجده موضوعًا بين الرموز الموجودة أعلى شاشتك، إلى جانب خيارات مثل النص والموسيقى، حيث يتم تمثيل هذه الأداة بصورة شخص خلفه إطار مستطيل، ولتنشيط ميزة الخلفية ما عليك سوى النقر على هذا الرمز. فيما يلي دليل خطوة بخطوة لاستخدام الميزة الجديدة

ابدأ بالتقاط صورة أو اختيار صورة من ألبوم الكاميرا، ثم اضغط على أيقونة القصة الموجودة أعلى شاشة إنستجرام.

بمجرد ظهور صورتك على شاشة التحرير، اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا، وحدد "الخلفية" من القائمة.سيقوم إنستجرام بتحليل العناصر المختلفة في صورتك، مثل الخلفية والأشخاص.يمكنك تحديد أو إلغاء تحديد مناطق مختلفة من صورتك، حيث سيتم استبدال المناطق غير المحددة عند إنشاء خلفية جديدة. بعد تحديد اختياراتك، اضغط على "التالي".تقديم مطالبة باللغة الإنجليزية للخلفية، لتوجيه الذكاء الاصطناعي في إنشاء خلفية جديدة.ستعرض خلفية الصورة نمطًا مربعًا، مشابهًا لبرامج تحرير الصور الشائعة مثل فوتوشوب.سيظهر مربع نص يطلب منك "وصف الخلفية التي تريدها"، أدخل الوصف المطلوب.اضغط على "التالي".سيتم إنشاء خيارين للخلفية بناءً على مطالبتك.إذا لم تكن راضيًا عن الخيارات، فانقر فوق أيقونة التحديث لإنشاء خلفية أخرى باستخدام نفس المطالبة.لتغيير المطالبة، اضغط عليها في الأسفل وأدخل رسالة جديدة.اختر الخيار الذي تفضله، ثم اضغط على "التالي".عندما تكون مستعدًا للمشاركة، اضغط على "قصتك" في الجزء السفلي الأيسر.ستتم إضافة المطالبة التي استخدمتها إلى قصتك كملصق، كذلك يمكنك تغيير موضعه عن طريق النقر عليه وسحبه أو حذفه عن طريق سحبه إلى خيار الحذف.وعند استخدام ميزة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، تذكر بعض الأشياء:

1. بينما يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بتحديد عناصر مثل الأشخاص والحيوانات، يمكنك النقر لضبط التحديد والاحتفاظ بما تريده في الصورة النهائية.

2. سيتم وضع علامة واضحة على الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، لتجنب أي سوء استخدام محتمل.3. انتبه إلى المعلومات الشخصية الواردة في مطالباتك النصية، وتذكر أن الصور التي ينشئها الذكاء الاصطناعي قد لا تكون دقيقة أو مناسبة دائمًا.4. قد تقوم شركة ميتا بجمع واستخدام معلومات مثل المطالبات النصية والصور التي تم إنشاؤها لتحسين نموذج الذكاء الاصطناعي، كما هو موضح في سياسة الخصوصية الخاصة بها.