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للامتثال للقيود الأمريكية.. إنفيديا تطلق كارت شاشة مخصصًا فى الصين

12/30/2023 11:19:54 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت إنفيديا بطاقة رسومات مخصصة للصين للامتثال لضوابط التصدير الأمريكية،حيث كشفت الشركة عن الرقائق RTX 4090D: وحدة معالجة الرسومات والتى تعد أقل قوة من RTX 4090 الذي تبيعه في أى مكان آخر.



يحتوي RTX 4090D على عدد أقل من نوى CUDA مقارنة بنظيره RTX 4090 ، حيث يصل إلى 14,592 مقابل 16,384، كما أن لديها سحب طاقة أقل قليلاً عند 425 واط بدلاً من 450 واط، وعلى الرغم من أن معظم المواصفات الأخرى تظل كما هي بين نسختي الرقائق، إلا أن RTX 4090D لا يزال "أبطأ بنسبة 5٪ تقريبًا في الألعاب والإبداع"، كما قال المتحدث باسم Nvidia Benjamin Berraondo في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى The Verge .



وأطلقت Nvidia وحدة معالجة الرسومات بعد أن شددت الولايات المتحدة قيود التصدير على الرقائق المتطورة التي يتم شحنها إلى الصين ، ولا تمنع القيود الجديدة شركة Nvidia من بيع وحدات معالجة الرسومات الأقل قوة H800 وA800 AI التي طورتها للسوق الصينية فحسب، ولكنها تمنع الشركة أيضًا من بيع RTX 4090 في البلاد.



وقال Berraondo: لقد تم تصميم GeForce RTX 4090 D للامتثال الكامل لضوابط التصدير الحكومية الأمريكية، مضيفًا أن الشركة تعاملت على نطاق واسع مع الحكومة الأمريكية” عند تطوير الشريحة.



وسيكون RTX 4090D متاحًا في الصين بدءًا من يناير مقابل 12999 ين (~ 1836 دولارًا أمريكيًا) ، قد يساعد إصداره في تهدئة الطلب المتزايد على بطاقات الرسومات القوية في الصين، مما دفع بعض المصانع في البلاد إلى تفكيك وإعادة استخدام RTX 4090 المحظورة للذكاء الاصطناعي.
















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