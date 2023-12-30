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كيفية إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني المجمعة في Gmail

12/30/2023 11:19:54 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن أن يكون إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني المجمعة في Gmail مهمة شاقة، ولكن من خلال بضع خطوات بسيطة، يمكنك استعادة البريد الوارد الخاص بك من الفوضى غير المرغوب فيها، فيما يلي طريقتان يمكنك استخدامهما:



الطريقة الأولى : إلغاء الاشتراك من رسائل البريد الإلكتروني الفردية



افتح البريد الإلكتروني الذي تريد إلغاء الاشتراك منه.



ابحث عن رابط "إلغاء الاشتراك"، حيث يوجد عادةً بالقرب من أسفل رسالة البريد الإلكتروني، في التذييل أو التوقيع، كذلك في بعض الحالات قد ترى رابط "إدارة التفضيلات" أو "تحديث إعدادات البريد الإلكتروني" بدلاً من ذلك.



انقر على الرابط "إلغاء الاشتراك"، قد يتم نقلك إلى صفحة ويب حيث تحتاج إلى تأكيد إلغاء الاشتراك.



ولتأكيد إلغاء الاشتراك الخاص بك، انقر فوق الزر "إلغاء الاشتراك" مرة أخرى، أو اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.



الطريقة الثانية: استخدام ميزة إلغاء الاشتراك في جيميل.



افتح صندوق الوارد الخاص بك في
جيميل.



ابحث عن رسائل البريد الإلكتروني من المرسل الذي تريد إلغاء الاشتراك منه، حيث يمكنك استخدام شريط البحث الموجود أعلى البريد الوارد الخاص بك.



قم بتمرير مؤشر الماوس فوق إحدى رسائل البريد الإلكتروني الواردة من المرسل، سترى قائمة صغيرة تظهر بجوار اسم المرسل.



انقر على زر "إلغاء الاشتراك" في القائمة، حيث قد يتم نقلك إلى صفحة ويب حيث تحتاج إلى تأكيد إلغاء الاشتراك.



ولتأكيد إلغاء الاشتراك الخاص بك، انقر فوق الزر "إلغاء الاشتراك" مرة أخرى، أو اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.



بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار:



إذا لم تتمكن من العثور على رابط "إلغاء الاشتراك" في رسالة بريد إلكتروني، فيمكنك محاولة إعادة توجيه البريد الإلكتروني إلى نفسك ثم استخدام ميزة إلغاء الاشتراك في جيميل.



يمكنك أيضًا الإبلاغ عن البريد الإلكتروني كرسالة غير مرغوب فيها، سيساعد هذا Gmail على تصفية رسائل البريد الإلكتروني المماثلة في المستقبل.



كن حذرًا بشأن النقر على الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بإلغاء الاشتراك، قد يرسل بعض المحتالين رسائل بريد إلكتروني تبدو وكأنها من شركات شرعية لسرقة معلوماتك الشخصية.



وإذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني المجمعة، فيمكنك الاتصال بالمرسل مباشرةً ومطالبته بإزالتك من قائمته البريدية.



باتباع هذه الخطوات، يمكنك بسهولة إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني المجمعة في Gmail والحفاظ على بريدك الوارد خاليًا من الفوضى.


















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