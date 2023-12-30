قم بإيقافه لزيادة سرعة الـ WIFI.. تطبيق خفى يؤدى لإبطاء اتصال هاتفك بالإنترنت

MENAFN - Youm7) كشف تقرير حديث عن أن تطبيقات الـVPN قد تؤدي إلى ابطاء اتصال هاتفك سواء كان أندرويد أم أيفون، إضافة إلى أجهزة الكمبيوتر أيضًا، بالإنترنت،وفقًا لتقرير thesun.وبحسب التقرير تعمل شبكات VPN أو الشبكة الافتراضية الخاصة على إنشاء اتصال رقمي بين جهازك وخادم بعيد باستخدام VPN للعمل، وهذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى ملفات وأنظمة العمل.بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون VPN شخصي لمزيد من الخصوصية، يجب أن يتم توجيه حركة مرور الويب من مكان إلى آخر، ومن الواضح أن القيام بأي من هذين الأمرين يتطلب المزيد من العمل في اختبار اتصال البيانات ذهابًا وإيابًا، مما سيؤدي إلى إبطاء الأمور.لذا، فالمشكلة ليست في النطاق العريض أو شبكة Wi-Fi.كما توضح Sky: "عندما يكون الجهاز مشغولاً، كما لو كان الكثير من الأشخاص يستخدمونه، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى تمر البيانات عبر الخوادم.وقد تحد بعض الشركات من كمية البيانات التي يستخدمها كل شخص، للتأكد من وجود ما يكفي للجميع دون التباطؤ الشديد ، لذا فإن الأشياء التي تستخدم الكثير من البيانات مثل مشاهدة مقاطع الفيديو أو مكالمات الفيديو قد تكون صعبة في الأوقات المزدحمة.بينما تحتاج إلى الاتصال به أثناء وقت العمل، قم بإيقاف تشغيله عندما لا تكون كذلك، وسوف تشعر برغبة في زيادة السرعة بشكل فوري.يمكنك أيضًا إيقاف تشغيله مؤقتًا أثناء مكالمات Zoom إذا كنت تواجه مشكلة في ذلك أيضًا.إذا كان جهاز الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الخاص بالشركة، فتأكد من عدم خرق أي قواعد قبل إيقاف تشغيله لتجنب الوقوع في المشاكل. تحسين الواي فاي

هناك عدد من الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها تحسين شبكة Wi-Fi في المنزل.

على سبيل المثال، يمكن أن تتداخل بعض الكائنات مع الإشارة، مثل الميكروويف الذي يتم تشغيله .تشمل العناصر الأخرى غير المتوقعة التي يمكن أن تسبب الفوضى المرايا وأحواض الأسماك.ويحدد موقع جهاز الواى فاى فرقًا كبيرًا فى دعم الشبكة ، والموقع المثالى لابد أن يكون الجهاز فيها مركزيًا مرتفعًا وليس على الأرض.