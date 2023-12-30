كيفية إنشاء ألبومات مشتركة فى Google Photos لمجموعات الصور التعاونية

(MENAFN
- Youm7) تعد مشاركة ذكرياتك الثمينة والتعاون في مجموعات الصور مع الأصدقاء والعائلة أمرًا سهلاً وممتعًا مع ألبومات صور Google المشتركة، إليك دليل خطوة بخطوة:
على جهازك الذي يعمل بنظام Android أو iOS:
- افتح تطبيق Google photos.
- حدد الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد إضافتها إلى الألبوم المشترك. يمكنك النقر مع الاستمرار لتحديد صور متعددة، أو استخدام مربعات الاختيار إذا كانت متوفرة.
- اضغط على الزر "+" في الجزء السفلي من الشاشة.
- حدد "الألبوم المشترك" من القائمة.
- أعط ألبومك عنوانًا وصفيًا.
- اختر من تريد مشاركة الألبوم معه. يمكنك إدخال عناوين البريد الإلكتروني أو تحديد جهات الاتصال من هاتفك.
- اختياريًا، قم بتعيين أذونات المشاركة. اختر ما إذا كان بإمكان الأشخاص فقط عرض الألبوم أو إضافة الصور أو إضافة الصور وتحريرها.
- اضغط على "مشاركة" لإنشاء الألبوم.
على الكمبيوتر :
- انتقل إلى
موقع صور جوجل وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.
- انقر على الزر "+" في الزاوية اليسرى العليا.
- حدد "الألبوم المشترك" من القائمة.
- اتبع الخطوات من 5 إلى 8 من تعليمات تطبيق الهاتف المحمول أعلاه.
بمجرد إنشاء الألبوم المشترك الخاص بك:
- يمكن لأي شخص قمت بمشاركة الألبوم معه مشاهدته على هواتفه أو أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية الخاصة به.
- إذا منحتهم الإذن، فيمكنهم أيضًا إضافة الصور ومقاطع الفيديو إلى الألبوم.
- ستتلقى إشعارات عندما يقوم شخص ما بإضافة صور أو تعليقات جديدة إلى الألبوم.
- يمكنك بسهولة إدارة الألبوم وإضافة أشخاص أو إزالتهم وتغيير أذونات المشاركة في أي وقت.
فيما يلي بعض النصائح الإضافية لإنشاء ألبومات مشتركة رائعة:
- اختر عنوانًا وصفيًا يساعد الأشخاص على فهم موضوع الألبوم.
- أضف تسميات توضيحية إلى صورك لتروي القصة وراءها.
- استخدم ميزة "إضافة إلى الألبوم المشترك" لإضافة صور جديدة بسرعة إلى الألبوم من ألبوم الكاميرا أو مكتبة صور Google.
- شجع الآخرين على إضافة صورهم الخاصة إلى الألبوم لجعله تجربة تعاونية.
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