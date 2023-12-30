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كيفية إنشاء ألبومات مشتركة فى Google Photos لمجموعات الصور التعاونية

12/30/2023 11:19:53 PM
(MENAFN- Youm7) تعد مشاركة ذكرياتك الثمينة والتعاون في مجموعات الصور مع الأصدقاء والعائلة أمرًا سهلاً وممتعًا مع ألبومات صور Google المشتركة، إليك دليل خطوة بخطوة:



على جهازك الذي يعمل بنظام Android أو iOS:
- افتح تطبيق Google photos.

- حدد الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد إضافتها إلى الألبوم المشترك. يمكنك النقر مع الاستمرار لتحديد صور متعددة، أو استخدام مربعات الاختيار إذا كانت متوفرة.

- اضغط على الزر "+" في الجزء السفلي من الشاشة.

- حدد "الألبوم المشترك" من القائمة.

- أعط ألبومك عنوانًا وصفيًا.

- اختر من تريد مشاركة الألبوم معه. يمكنك إدخال عناوين البريد الإلكتروني أو تحديد جهات الاتصال من هاتفك.

- اختياريًا، قم بتعيين أذونات المشاركة. اختر ما إذا كان بإمكان الأشخاص فقط عرض الألبوم أو إضافة الصور أو إضافة الصور وتحريرها.

- اضغط على "مشاركة" لإنشاء الألبوم.





على الكمبيوتر :

- انتقل إلى
موقع صور جوجل وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.

- انقر على الزر "+" في الزاوية اليسرى العليا.

- حدد "الألبوم المشترك" من القائمة.

- اتبع الخطوات من 5 إلى 8 من تعليمات تطبيق الهاتف المحمول أعلاه.



بمجرد إنشاء الألبوم المشترك الخاص بك:

- يمكن لأي شخص قمت بمشاركة الألبوم معه مشاهدته على هواتفه أو أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية الخاصة به.

- إذا منحتهم الإذن، فيمكنهم أيضًا إضافة الصور ومقاطع الفيديو إلى الألبوم.

- ستتلقى إشعارات عندما يقوم شخص ما بإضافة صور أو تعليقات جديدة إلى الألبوم.

- يمكنك بسهولة إدارة الألبوم وإضافة أشخاص أو إزالتهم وتغيير أذونات المشاركة في أي وقت.



فيما يلي بعض النصائح الإضافية لإنشاء ألبومات مشتركة رائعة:

- اختر عنوانًا وصفيًا يساعد الأشخاص على فهم موضوع الألبوم.

- أضف تسميات توضيحية إلى صورك لتروي القصة وراءها.

- استخدم ميزة "إضافة إلى الألبوم المشترك" لإضافة صور جديدة بسرعة إلى الألبوم من ألبوم الكاميرا أو مكتبة صور Google.

- شجع الآخرين على إضافة صورهم الخاصة إلى الألبوم لجعله تجربة تعاونية.


















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