((آبل)) تبحث عن مسارات بديلة لتجنب منع ساعاتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تبحث آبل عن مسارات بديلة للتغلب على الخسارة المتعلقة بانتهاك براءات الاختراع التي أجبرتها على إيقاف بيع ساعاتها الذكية. وتواجه الشركة منْعَ واردات ساعاتها التي تدر مبيعات سنوية بالمليارات.
وفازت آبل بإرجاء مؤقت من محكمة الاستئناف الفيدرالية، بعد شهرين من حكم لجنة التجارة الدولية الأمريكية بأن الساعات الذكية تنتهك براءات الاختراع التي تمتلكها شركة صناعة الأجهزة الطبية Masimo .
وجاء هذا الإرجاء المؤقت بعد يوم واحد من توقف مبيعات الجهاز في الولايات المتحدة. وقالت الشركة إن نماذج Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2 عادت إلى متاجر البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، مع توفرها عبر متجرها الإلكتروني.
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