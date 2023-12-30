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((آبل)) تبحث عن مسارات بديلة لتجنب منع ساعاتها

12/30/2023 11:19:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تبحث‭ ‬آبل‭ ‬عن‭ ‬مسارات‭ ‬بديلة‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬الخسارة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بانتهاك‭ ‬براءات‭ ‬الاختراع‭ ‬التي‭ ‬أجبرتها‭ ‬على‭ ‬إيقاف‭ ‬بيع‭ ‬ساعاتها‭ ‬الذكية‭. ‬وتواجه‭ ‬الشركة‭ ‬منْعَ‭ ‬واردات‭ ‬ساعاتها‭ ‬التي‭ ‬تدر‭ ‬مبيعات‭ ‬سنوية‭ ‬بالمليارات‭.‬

وفازت‭ ‬آبل‭ ‬بإرجاء‭ ‬مؤقت‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الفيدرالية،‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬لجنة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بأن‭ ‬الساعات‭ ‬الذكية‭ ‬تنتهك‭ ‬براءات‭ ‬الاختراع‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬شركة‭ ‬صناعة‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬ Masimo ‭ .‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الإرجاء‭ ‬المؤقت‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬توقف‭ ‬مبيعات‭ ‬الجهاز‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬إن‭ ‬نماذج‭ ‬ Apple ‭ ‬ Watch ‭ ‬ Series ‭ ‬9‭ ‬و‭ ‬ Apple ‭ ‬ Watch ‭ ‬ Ultra ‭ ‬2‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬متاجر‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬مع‭ ‬توفرها‭ ‬عبر‭ ‬متجرها‭ ‬الإلكتروني‭.‬

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