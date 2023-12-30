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مايكروسوفت تطرح تطبيق Copilot لمستخدمي آيفون

12/30/2023 11:19:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وسعت‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬مدى‭ ‬وصول‭ ‬مساعدها‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ Copilot ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدماجه‭ ‬في‭ ‬نظامي‭ ‬التشغيل‭ ‬ iOS ‭ ‬و‭ ‬ iPadOS ‭.‬

وطرحت‭ ‬الشركة‭ ‬تطبيقًا‭ ‬مخصصًا‭ ‬لمستخدمي‭ ‬أجهزة‭ ‬ iOS ‭ ‬و‭ ‬ iPadOS ،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬تطبيق‭ ‬ Copilot ‭ ‬لمستخدمي‭ ‬نظام‭ ‬أندرويد‭. ‬وأصبح‭ ‬بإمكان‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭.‬

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