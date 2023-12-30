مايكروسوفت تطرح تطبيق Copilot لمستخدمي آيفون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وسعت مايكروسوفت مدى وصول مساعدها للذكاء الاصطناعي Copilot من خلال إدماجه في نظامي التشغيل iOS و iPadOS .
وطرحت الشركة تطبيقًا مخصصًا لمستخدمي أجهزة iOS و iPadOS ، وذلك بعد أيام قليلة من تقديم تطبيق Copilot لمستخدمي نظام أندرويد. وأصبح بإمكان عدد كبير من المستخدمين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي مع هذه الخطوة.
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