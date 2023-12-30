Sunday, 31 December 2023 08:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفقًا لدراسة ((ابقَ آمنًا))..94% من المشاركين في البحرين معرضون لخطر الاستجابة للمحتالين

12/30/2023 11:19:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشفت‭ ‬أحدث‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬‮«‬ابقَ‭ ‬آمنًا‮»‬‭ ‬الصادرة‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬ Visa ‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬الثقة‭ ‬المفرطة‭ ‬للمستهلكين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تجعلهم‭ ‬أكثر‭ ‬عرضةً‭ ‬لعمليات‭ ‬الاحتيال‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ (‬57 ‭%‬ ‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬56 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬يدعون‭ ‬أنهم‭ ‬أذكياء‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لتجنب‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬والهاتف‭ ‬المحمول،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬9‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬10‭ ‬منهم‭ (‬94 ‭%‬ ؛‭ ‬مقابل‭ ‬90 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يتجاهلوا‭ ‬علامات‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬نشاط‭ ‬إجرامي‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭.‬

ووجدت‭ ‬دراسة‭ ‬‮«‬ابقَ‭ ‬آمناً‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ويكفيليد‭ ‬للبحوث‮»‬‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬منطقة‭ ‬وسط‭ ‬وشرق‭ ‬أوروبا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬أن‭ ‬شخصاً‭ ‬واحداً‭ ‬تقريباً‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬شخصين‭ (‬48 ‭%‬ ‭) ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وقع‭ ‬ضحيةً‭ ‬لعملية‭ ‬احتيال‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمعدل‭ ‬العالمي‭ ‬البالغ‭ ‬52 ‭%‬ ‭. ‬لكن‭ ‬النتيجة‭ ‬الأكثر‭ ‬إثارة‭ ‬للقلق‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬8 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬تعرضوا‭ ‬للخداع‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬15 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭.‬

وقال‭ ‬نيل‭ ‬فيرنانديز،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬ Visa ‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭: ‬‮«‬تشهد‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬في‭ ‬عصرنا‭ ‬الرقمي‭ ‬تطوراً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬مع‭ ‬استخدام‭ ‬المجرمين‭ ‬لأساليب‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬خداع‭ ‬المستهلكين‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المحتالين‭ ‬يتبنون‭ ‬تكتيكات‭ ‬مقنعة‭ ‬لخداع‭ ‬ضحاياهم،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬طرد‭ ‬محتجز‭ ‬في‭ ‬الجمارك،‭ ‬أو‭ ‬اشتراك‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬بث‭ ‬يدعي‭ ‬انتهاء‭ ‬صلاحيته،‭ ‬أو‭ ‬قسيمة‭ ‬شراء‭ ‬مجانية‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المفضلة‭. ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬النمو‭ ‬السريع‭ ‬للمدفوعات‭ ‬الرقمية،‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يفهم‭ ‬المستهلكون‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لغة‭ ‬الاحتيال‭ ‬ويتصرفوا‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الحذر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقتٍ‭ ‬مضى‭. ‬ونشكر‭ ‬شركاءنا‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬لدعمهم‭ ‬ومساهمتهم‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬حملتنا‭ ‬المهمة‭ ‬‮«‬ابقَ‭ ‬آمناً‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬المستهلكين‭ ‬المحليين‮»‬‭.‬

تشكل‭ ‬دراسة‭ ‬‮«‬ابقَ‭ ‬آمناً‮»‬‭ ‬جزءاً‭ ‬مهما‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬ Visa ‭ ‬‮«‬ابقَ‭ ‬آمناً‮»‬‭ ‬السنوية،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬برفع‭ ‬سوية‭ ‬وعي‭ ‬المستهلكين‭ ‬وتثقيفهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقتهم‭ ‬لمكافحة‭ ‬تهديدات‭ ‬الهندسة‭ ‬الاجتماعية‭. ‬وتهدف‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬إرساء‭ ‬تجربة‭ ‬مدفوعات‭ ‬رقمية‭ ‬آمنة‭ ‬وسلسة‭. ‬

‮«‬الثقة‭ ‬المكلفة‮»‬‭: ‬انفصال‭ ‬الوعي‭ ‬عن‭ ‬الفعل

تمثلت‭ ‬أبرز‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬‮«‬ابقَ‭ ‬آمناً‮»‬‭ ‬في‭:‬

. ‭ ‬ادعاء‭ ‬المعرفة‭ ‬أم‭ ‬الجهل‭: ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬ادعاء‭ ‬المعرفة‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬الأشخاص‭ ‬أكثر‭ ‬عرضةً‭ ‬للخطر،‭ ‬فمن‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬الثقة‭ ‬الزائفة‭ ‬شخصاً‭ ‬ما‭ ‬للنقر‭ ‬على‭ ‬رابط‭ ‬مزيف‭ ‬أو‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬احتيال‭. ‬ومن‭ ‬المثير‭ ‬للقلق‭ ‬أن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يعتبرون‭ ‬أنفسهم‭ ‬أكثر‭ ‬دراية‭ ‬هم‭ ‬أكثر‭ ‬ أو‭ ‬بنفس‭ ‬الدرجة ‭ ‬عرضة‭ ‬للاستجابة‭ ‬إلى‭ ‬طلبات‭ ‬المحتالين‭ ‬مقارنة‭ ‬بأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يقولون‭ ‬إنهم‭ ‬أقل‭ ‬معرفة‭ ‬وخبرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬أخباراً‭ ‬إيجابية‭ (‬78 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مقابل‭ ‬74 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬67 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬إجراءات‭ ‬عاجلة‭ (‬65 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬62 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مقابل‭ ‬65 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬55 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭).‬

. ‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬الآخرين‭. ‬بينما‭ ‬أظهر‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬ثقةً‭ ‬بوعيهم‭ ‬الذاتي،‭ ‬لكن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصفهم‭ (‬49 ‭%‬ ‭ ‬مقابل‭ ‬52 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬يتخوفون‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬أصدقائهم‭ ‬أو‭ ‬عائلاتهم‭ ‬ضحايا‭ ‬لعمليات‭ ‬احتيال‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬تقدم‭ ‬لهم‭ ‬بطاقات‭ ‬هدايا‭ ‬أو‭ ‬منتجات‭ ‬مجانية‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬للتسوق‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭. ‬وأبدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الثلث‭ (‬43 ‭%‬ ؛‭ ‬مقابل‭ ‬36 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬قلقهم‭ ‬حيال‭ ‬الأطفال‭ ‬أو‭ ‬القاصرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المتقاعدين‭ (‬30 ‭%‬ ‭ ‬مقابل‭ ‬36 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يقعون‭ ‬فريسة‭ ‬لعمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭.‬

. ‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يثير‭ ‬شكوك‭ ‬الناس‭. ‬لا‭ ‬يثق‭ ‬الأشخاص‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬كلمات‭ ‬المرور،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬طلبات‭ ‬أو‭ ‬عروض‭ ‬منتجات‭ ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬تقديم‭ ‬ملاحظات‭. ‬أما‭ ‬الاتصالات‭ ‬الأقل‭ ‬شبهة‭ ‬فتتمثل‭ ‬في‭ ‬التحديثات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأمور‭ ‬التسليم‭ ‬أو‭ ‬الشحن‭ (‬صنفها‭ ‬51 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬كأهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬مصادر‭ ‬مثيرة‭ ‬للشكوك؛‭ ‬مقابل‭ ‬42 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭)‬،‭ ‬والاتصالات‭ ‬التسويقية‭ ‬المتعلقة‭ ‬ببيع‭ ‬أو‭ ‬عرض‭ ‬منتجات‭ ‬جديدة‭ (‬40 ‭%‬ ‭ ‬مقابل‭ ‬41 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬دعوة‭ ‬لتقديم‭ ‬ملاحظات‭ ‬حول‭ ‬تجربة‭ ‬حديثة‭ (‬41 ‭%‬ ‭ ‬مقابل‭ ‬37 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬ ‭ ‬وكلها‭ ‬أساليب‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحتالين‭.‬

. ‭ ‬ظهور‭ ‬علامات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭. ‬أفاد‭ ‬56 ‭%‬ ‭ ‬فقط‭ (‬مقابل‭ ‬57 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬أنهم‭ ‬يبحثون‭ ‬للتأكد‭ ‬أن‭ ‬الاتصال‭ ‬مُرسل‭ ‬من‭ ‬عنوان‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬صالح،‭ ‬بينما‭ ‬قال‭ ‬43 ‭%‬ ‭ (‬مقابل‭ ‬52 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬أنهم‭ ‬سيتحققون‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬اسم‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬شعارها‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭. ‬ويبحث‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬المشاركين‭ ‬عن‭ ‬رقم‭ ‬طلب‭ (‬48 ‭%‬ ‭ ‬مقابل‭ ‬45 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬أو‭ ‬رقم‭ ‬حساب‭ (‬47 ‭%‬ ‭ ‬مقابل‭ ‬43 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭). ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المفاجئ،‭ ‬أن‭ ‬31 ‭%‬ ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬مقابل‭ ‬33 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭ ‬يتأكدون‭ ‬من‭ ‬تهجئة‭ ‬الكلمات‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭.

فك‭ ‬رموز‭ ‬لغة‭ ‬الاحتيال

يتّبع‭ ‬المحتالون‭ ‬أساليب‭ ‬متنوعة‭ ‬لصياغة‭ ‬الرسائل‭ ‬بحيث‭ ‬تبدو‭ ‬حقيقية‭ ‬وتشجع‭ ‬متلقيها‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فورية‭. ‬وحددت‭ ‬دراسة‭ ‬‮«‬ابقَ‭ ‬آمناً‮»‬‭ ‬الأنماط‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬الأكثر‭ ‬استخداماً‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال،‭ ‬ومدى‭ ‬ضعف‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬شملتها‭ ‬الدراسة‭.‬

. ‭ ‬الاستعجال‭: ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يتظاهر‭ ‬مجرمو‭ ‬الإنترنت‭ ‬بالاستعجال‭ ‬لتحفيز‭ ‬الأشخاص‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراء،‭ ‬مثل‭ ‬النقر‭ ‬فوق‭ ‬رابط‭ ‬أو‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬مرسل‭. ‬ويقول‭ ‬نحو‭ ‬38 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ (‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬40 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬بأنهم‭ ‬سيقعون‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬الرسائل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬الأمنية،‭ ‬مثل‭ ‬كلمة‭ ‬مرور‭ ‬مسروقة‭ ‬أو‭ ‬خرق‭ ‬للبيانات،‭ ‬بينما‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬ينخدع‭ ‬37 ‭%‬ ‭ ‬منهم‭ (‬36 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬بإشعارات‭ ‬تبدو‭ ‬واردة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬أو‭ ‬سلطات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭.‬

. ‭ ‬مشاركة‭ ‬الأخبار‭ ‬الإيجابية‭: ‬أظهر‭ ‬78 ‭%‬ ‭ (‬مقابل‭ ‬71 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬أنهم‭ ‬سيتخذون‭ ‬إجراء‭ ‬في‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬أخباراً‭ ‬إيجابية،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬هدية‭ ‬مجانية‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تم‭ ‬اختيارك‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬فزت‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يتفاعل‭ ‬أفراد‭ ‬الجيل‭ ‬زد‭ ‬مع‭ ‬إشعار‭ ‬تلقي‭ ‬الهدية‭ (‬32 ‭%‬ ‭ ‬مقابل‭ ‬39 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬إشعار‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ (‬25 ‭%‬ ‭ ‬مقابل‭ ‬31 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬يقول‭ ‬38 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ (‬مقابل‭ ‬44 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬أنهم‭ ‬سينقرون‭ ‬على‭ ‬الروابط‭ ‬أو‭ ‬يردون‭ ‬على‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬عروضاً‭ ‬مالية‭.‬

. ‭ ‬إجراءات‭ ‬مطلوبة‭: ‬يقول‭ ‬69 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ (‬مقابل‭ ‬60 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬أنهم‭ ‬سيستجيبون‭ ‬للعبارات‭ ‬التي‭ ‬تحث‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراء،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬شكوكهم‭ ‬هو‭ ‬طلبات‭ ‬إعادة‭ ‬تعيين‭ ‬كلمة‭ ‬المرور‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭. ‬

اكتشاف‭ ‬العلامات‭: ‬التثقيف‭ ‬والوعي‭ ‬لتجنب‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬

يمكن‭ ‬للمستهلكين‭ ‬حماية‭ ‬أنفسهم‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التروي‭ ‬قبل‭ ‬النقر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فهم‭ ‬اللغة‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬المحتالون‭. ‬

ومن‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬البسيطة‭ ‬والفعّالة‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬الاحتيال‭: ‬

. ‭ ‬احتفظ‭ ‬بمعلومات‭ ‬الحساب‭ ‬الشخصي‭ ‬لنفسك‭.‬

. ‭ ‬لا‭ ‬تنقر‭ ‬على‭ ‬الروابط‭ ‬قبل‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬سوف‭ ‬تأخذك‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬المطلوب‭.‬

. ‭ ‬تحقق‭ ‬بانتظام‭ ‬من‭ ‬تنبيهات‭ ‬الشراء،‭ ‬والتي‭ ‬تقدم‭ ‬إشعارات‭ ‬فورية‭ ‬عبر‭ ‬رسالة‭ ‬نصية‭ ‬أو‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬بالمشتريات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬باستخدام‭ ‬حسابك‭.‬

. ‭ ‬اتصل‭ ‬بالرقم‭ ‬الموجود‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للشركات‭ ‬أو‭ ‬الجزء‭ ‬الخلفي‭ ‬من‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬والخصم‭ ‬الخاصة‭ ‬بك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬صلاحية‭ ‬عملية‭ ‬الاتصال‭.‬

يرجى‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لحملة‭ ‬‮«‬ابقَ‭ ‬آمناً‮»‬‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬أكثر‭ ‬حول‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬والتعرّف‭ ‬على‭ ‬لغة‭ ‬الاحتيال‭ ‬وكيفية‭ ‬تجنب‭ ‬الوقوع‭ ‬ضحيةً‭ ‬لعمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬المنتشرة‭. ‬

نبذة‭ ‬عن‭ ‬التزام‭ ‬ Visa ‭ ‬بحماية‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ ‬والمنظومة‭ ‬التجارية

مع‭ ‬تزايد‭ ‬الجرائم‭ ‬السيبرانية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تنامي‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي،‭ ‬تعمل‭ ‬ Visa ‭ ‬دون‭ ‬كلل‭ ‬لتبقى‭ ‬متقدمة‭ ‬بخطوة‭ ‬على‭ ‬المحتالين‭. ‬وقد‭ ‬استثمرنا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬عالمياً‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬التقنيات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬وتعزز‭ ‬أمن‭ ‬الشبكات‭. ‬وقد‭ ‬شمل‭ ‬ذلك‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للبيانات،‭ ‬مما‭ ‬مكننا‭ ‬من‭ ‬توظيف‭ ‬100‭ ‬قدرة‭ ‬مختلفة‭ ‬تستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لحماية‭ ‬عملائنا‭. ‬يُضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬تعيين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬متخصص‭ ‬متفرغ‭ ‬لحماية‭ ‬شبكة‭ ‬ Visa ‭ ‬من‭ ‬البرمجيات‭ ‬الضارة‭ ‬والهجمات‭ ‬غير‭ ‬المتوقعة‭ ‬والتهديدات‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭. ‬وخلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وحده،‭ ‬منعت‭ ‬ Visa ‭ ‬حدوث‭ ‬عمليات‭ ‬احتيال‭ ‬محتملة‭ ‬بقيمة‭ ‬27 ‭,‬ 1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

MENAFN30122023000055011008ID1107671375

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث