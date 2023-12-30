وفقًا لدراسة ((ابقَ آمنًا))..94% من المشاركين في البحرين معرضون لخطر الاستجابة للمحتالين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشفت‭ ‬أحدث‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬‮«‬ابقَ‭ ‬آمنًا‮»‬‭ ‬الصادرة‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬ Visa ‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬الثقة‭ ‬المفرطة‭ ‬للمستهلكين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تجعلهم‭ ‬أكثر‭ ‬عرضةً‭ ‬لعمليات‭ ‬الاحتيال‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ (‬57 ‭%‬ ‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬56 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬يدعون‭ ‬أنهم‭ ‬أذكياء‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لتجنب‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬والهاتف‭ ‬المحمول،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬9‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬10‭ ‬منهم‭ (‬94 ‭%‬ ؛‭ ‬مقابل‭ ‬90 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يتجاهلوا‭ ‬علامات‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬نشاط‭ ‬إجرامي‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭.‬

ووجدت‭ ‬دراسة‭ ‬‮«‬ابقَ‭ ‬آمناً‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ويكفيليد‭ ‬للبحوث‮»‬‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬منطقة‭ ‬وسط‭ ‬وشرق‭ ‬أوروبا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬أن‭ ‬شخصاً‭ ‬واحداً‭ ‬تقريباً‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬شخصين‭ (‬48 ‭%‬ ‭) ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وقع‭ ‬ضحيةً‭ ‬لعملية‭ ‬احتيال‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمعدل‭ ‬العالمي‭ ‬البالغ‭ ‬52 ‭%‬ ‭. ‬لكن‭ ‬النتيجة‭ ‬الأكثر‭ ‬إثارة‭ ‬للقلق‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬8 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬تعرضوا‭ ‬للخداع‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬15 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭.‬

وقال‭ ‬نيل‭ ‬فيرنانديز،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬ Visa ‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭: ‬‮«‬تشهد‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬في‭ ‬عصرنا‭ ‬الرقمي‭ ‬تطوراً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬مع‭ ‬استخدام‭ ‬المجرمين‭ ‬لأساليب‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬خداع‭ ‬المستهلكين‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المحتالين‭ ‬يتبنون‭ ‬تكتيكات‭ ‬مقنعة‭ ‬لخداع‭ ‬ضحاياهم،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬طرد‭ ‬محتجز‭ ‬في‭ ‬الجمارك،‭ ‬أو‭ ‬اشتراك‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬بث‭ ‬يدعي‭ ‬انتهاء‭ ‬صلاحيته،‭ ‬أو‭ ‬قسيمة‭ ‬شراء‭ ‬مجانية‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المفضلة‭. ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬النمو‭ ‬السريع‭ ‬للمدفوعات‭ ‬الرقمية،‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يفهم‭ ‬المستهلكون‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لغة‭ ‬الاحتيال‭ ‬ويتصرفوا‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الحذر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقتٍ‭ ‬مضى‭. ‬ونشكر‭ ‬شركاءنا‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬لدعمهم‭ ‬ومساهمتهم‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬حملتنا‭ ‬المهمة‭ ‬‮«‬ابقَ‭ ‬آمناً‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬المستهلكين‭ ‬المحليين‮»‬‭.‬

تشكل‭ ‬دراسة‭ ‬‮«‬ابقَ‭ ‬آمناً‮»‬‭ ‬جزءاً‭ ‬مهما‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬ Visa ‭ ‬‮«‬ابقَ‭ ‬آمناً‮»‬‭ ‬السنوية،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬برفع‭ ‬سوية‭ ‬وعي‭ ‬المستهلكين‭ ‬وتثقيفهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقتهم‭ ‬لمكافحة‭ ‬تهديدات‭ ‬الهندسة‭ ‬الاجتماعية‭. ‬وتهدف‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬إرساء‭ ‬تجربة‭ ‬مدفوعات‭ ‬رقمية‭ ‬آمنة‭ ‬وسلسة‭. ‬

‮«‬الثقة‭ ‬المكلفة‮»‬‭: ‬انفصال‭ ‬الوعي‭ ‬عن‭ ‬الفعل

تمثلت‭ ‬أبرز‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬‮«‬ابقَ‭ ‬آمناً‮»‬‭ ‬في‭:‬

. ‭ ‬ادعاء‭ ‬المعرفة‭ ‬أم‭ ‬الجهل‭: ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬ادعاء‭ ‬المعرفة‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬الأشخاص‭ ‬أكثر‭ ‬عرضةً‭ ‬للخطر،‭ ‬فمن‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬الثقة‭ ‬الزائفة‭ ‬شخصاً‭ ‬ما‭ ‬للنقر‭ ‬على‭ ‬رابط‭ ‬مزيف‭ ‬أو‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬احتيال‭. ‬ومن‭ ‬المثير‭ ‬للقلق‭ ‬أن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يعتبرون‭ ‬أنفسهم‭ ‬أكثر‭ ‬دراية‭ ‬هم‭ ‬أكثر‭ ‬ – أو‭ ‬بنفس‭ ‬الدرجة – ‭ ‬عرضة‭ ‬للاستجابة‭ ‬إلى‭ ‬طلبات‭ ‬المحتالين‭ ‬مقارنة‭ ‬بأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يقولون‭ ‬إنهم‭ ‬أقل‭ ‬معرفة‭ ‬وخبرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬أخباراً‭ ‬إيجابية‭ (‬78 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مقابل‭ ‬74 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬67 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬إجراءات‭ ‬عاجلة‭ (‬65 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬62 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مقابل‭ ‬65 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬55 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭).‬

. ‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬الآخرين‭. ‬بينما‭ ‬أظهر‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬ثقةً‭ ‬بوعيهم‭ ‬الذاتي،‭ ‬لكن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصفهم‭ (‬49 ‭%‬ ‭ ‬مقابل‭ ‬52 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬يتخوفون‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬أصدقائهم‭ ‬أو‭ ‬عائلاتهم‭ ‬ضحايا‭ ‬لعمليات‭ ‬احتيال‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬تقدم‭ ‬لهم‭ ‬بطاقات‭ ‬هدايا‭ ‬أو‭ ‬منتجات‭ ‬مجانية‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬للتسوق‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭. ‬وأبدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الثلث‭ (‬43 ‭%‬ ؛‭ ‬مقابل‭ ‬36 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬قلقهم‭ ‬حيال‭ ‬الأطفال‭ ‬أو‭ ‬القاصرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المتقاعدين‭ (‬30 ‭%‬ ‭ ‬مقابل‭ ‬36 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يقعون‭ ‬فريسة‭ ‬لعمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭.‬

. ‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يثير‭ ‬شكوك‭ ‬الناس‭. ‬لا‭ ‬يثق‭ ‬الأشخاص‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬كلمات‭ ‬المرور،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬طلبات‭ ‬أو‭ ‬عروض‭ ‬منتجات‭ ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬تقديم‭ ‬ملاحظات‭. ‬أما‭ ‬الاتصالات‭ ‬الأقل‭ ‬شبهة‭ ‬فتتمثل‭ ‬في‭ ‬التحديثات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأمور‭ ‬التسليم‭ ‬أو‭ ‬الشحن‭ (‬صنفها‭ ‬51 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬كأهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬مصادر‭ ‬مثيرة‭ ‬للشكوك؛‭ ‬مقابل‭ ‬42 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭)‬،‭ ‬والاتصالات‭ ‬التسويقية‭ ‬المتعلقة‭ ‬ببيع‭ ‬أو‭ ‬عرض‭ ‬منتجات‭ ‬جديدة‭ (‬40 ‭%‬ ‭ ‬مقابل‭ ‬41 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬دعوة‭ ‬لتقديم‭ ‬ملاحظات‭ ‬حول‭ ‬تجربة‭ ‬حديثة‭ (‬41 ‭%‬ ‭ ‬مقابل‭ ‬37 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬ – ‭ ‬وكلها‭ ‬أساليب‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحتالين‭.‬

. ‭ ‬ظهور‭ ‬علامات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭. ‬أفاد‭ ‬56 ‭%‬ ‭ ‬فقط‭ (‬مقابل‭ ‬57 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬أنهم‭ ‬يبحثون‭ ‬للتأكد‭ ‬أن‭ ‬الاتصال‭ ‬مُرسل‭ ‬من‭ ‬عنوان‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬صالح،‭ ‬بينما‭ ‬قال‭ ‬43 ‭%‬ ‭ (‬مقابل‭ ‬52 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬أنهم‭ ‬سيتحققون‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬اسم‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬شعارها‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭. ‬ويبحث‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬المشاركين‭ ‬عن‭ ‬رقم‭ ‬طلب‭ (‬48 ‭%‬ ‭ ‬مقابل‭ ‬45 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬أو‭ ‬رقم‭ ‬حساب‭ (‬47 ‭%‬ ‭ ‬مقابل‭ ‬43 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭). ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المفاجئ،‭ ‬أن‭ ‬31 ‭%‬ ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬مقابل‭ ‬33 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭ ‬يتأكدون‭ ‬من‭ ‬تهجئة‭ ‬الكلمات‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭.

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فك‭ ‬رموز‭ ‬لغة‭ ‬الاحتيال

يتّبع‭ ‬المحتالون‭ ‬أساليب‭ ‬متنوعة‭ ‬لصياغة‭ ‬الرسائل‭ ‬بحيث‭ ‬تبدو‭ ‬حقيقية‭ ‬وتشجع‭ ‬متلقيها‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬فورية‭. ‬وحددت‭ ‬دراسة‭ ‬‮«‬ابقَ‭ ‬آمناً‮»‬‭ ‬الأنماط‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬الأكثر‭ ‬استخداماً‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال،‭ ‬ومدى‭ ‬ضعف‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬شملتها‭ ‬الدراسة‭.‬

. ‭ ‬الاستعجال‭: ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يتظاهر‭ ‬مجرمو‭ ‬الإنترنت‭ ‬بالاستعجال‭ ‬لتحفيز‭ ‬الأشخاص‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراء،‭ ‬مثل‭ ‬النقر‭ ‬فوق‭ ‬رابط‭ ‬أو‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬مرسل‭. ‬ويقول‭ ‬نحو‭ ‬38 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ (‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬40 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬بأنهم‭ ‬سيقعون‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬الرسائل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬الأمنية،‭ ‬مثل‭ ‬كلمة‭ ‬مرور‭ ‬مسروقة‭ ‬أو‭ ‬خرق‭ ‬للبيانات،‭ ‬بينما‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬ينخدع‭ ‬37 ‭%‬ ‭ ‬منهم‭ (‬36 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬بإشعارات‭ ‬تبدو‭ ‬واردة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬أو‭ ‬سلطات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭.‬

. ‭ ‬مشاركة‭ ‬الأخبار‭ ‬الإيجابية‭: ‬أظهر‭ ‬78 ‭%‬ ‭ (‬مقابل‭ ‬71 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬أنهم‭ ‬سيتخذون‭ ‬إجراء‭ ‬في‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬أخباراً‭ ‬إيجابية،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬هدية‭ ‬مجانية‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تم‭ ‬اختيارك‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬فزت‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يتفاعل‭ ‬أفراد‭ ‬الجيل‭ ‬زد‭ ‬مع‭ ‬إشعار‭ ‬تلقي‭ ‬الهدية‭ (‬32 ‭%‬ ‭ ‬مقابل‭ ‬39 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬إشعار‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ (‬25 ‭%‬ ‭ ‬مقابل‭ ‬31 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬يقول‭ ‬38 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ (‬مقابل‭ ‬44 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬أنهم‭ ‬سينقرون‭ ‬على‭ ‬الروابط‭ ‬أو‭ ‬يردون‭ ‬على‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬عروضاً‭ ‬مالية‭.‬

. ‭ ‬إجراءات‭ ‬مطلوبة‭: ‬يقول‭ ‬69 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ (‬مقابل‭ ‬60 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭) ‬أنهم‭ ‬سيستجيبون‭ ‬للعبارات‭ ‬التي‭ ‬تحث‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراء،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬شكوكهم‭ ‬هو‭ ‬طلبات‭ ‬إعادة‭ ‬تعيين‭ ‬كلمة‭ ‬المرور‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭. ‬

اكتشاف‭ ‬العلامات‭: ‬التثقيف‭ ‬والوعي‭ ‬لتجنب‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬

يمكن‭ ‬للمستهلكين‭ ‬حماية‭ ‬أنفسهم‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التروي‭ ‬قبل‭ ‬النقر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فهم‭ ‬اللغة‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬المحتالون‭. ‬

ومن‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬البسيطة‭ ‬والفعّالة‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬الاحتيال‭: ‬

. ‭ ‬احتفظ‭ ‬بمعلومات‭ ‬الحساب‭ ‬الشخصي‭ ‬لنفسك‭.‬

. ‭ ‬لا‭ ‬تنقر‭ ‬على‭ ‬الروابط‭ ‬قبل‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬سوف‭ ‬تأخذك‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬المطلوب‭.‬

. ‭ ‬تحقق‭ ‬بانتظام‭ ‬من‭ ‬تنبيهات‭ ‬الشراء،‭ ‬والتي‭ ‬تقدم‭ ‬إشعارات‭ ‬فورية‭ ‬عبر‭ ‬رسالة‭ ‬نصية‭ ‬أو‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬بالمشتريات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬باستخدام‭ ‬حسابك‭.‬

. ‭ ‬اتصل‭ ‬بالرقم‭ ‬الموجود‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للشركات‭ ‬أو‭ ‬الجزء‭ ‬الخلفي‭ ‬من‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬والخصم‭ ‬الخاصة‭ ‬بك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬صلاحية‭ ‬عملية‭ ‬الاتصال‭.‬

يرجى‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لحملة‭ ‬‮«‬ابقَ‭ ‬آمناً‮»‬‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬أكثر‭ ‬حول‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬والتعرّف‭ ‬على‭ ‬لغة‭ ‬الاحتيال‭ ‬وكيفية‭ ‬تجنب‭ ‬الوقوع‭ ‬ضحيةً‭ ‬لعمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬المنتشرة‭. ‬

نبذة‭ ‬عن‭ ‬التزام‭ ‬ Visa ‭ ‬بحماية‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ ‬والمنظومة‭ ‬التجارية

مع‭ ‬تزايد‭ ‬الجرائم‭ ‬السيبرانية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تنامي‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي،‭ ‬تعمل‭ ‬ Visa ‭ ‬دون‭ ‬كلل‭ ‬لتبقى‭ ‬متقدمة‭ ‬بخطوة‭ ‬على‭ ‬المحتالين‭. ‬وقد‭ ‬استثمرنا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬عالمياً‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬التقنيات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬وتعزز‭ ‬أمن‭ ‬الشبكات‭. ‬وقد‭ ‬شمل‭ ‬ذلك‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للبيانات،‭ ‬مما‭ ‬مكننا‭ ‬من‭ ‬توظيف‭ ‬100‭ ‬قدرة‭ ‬مختلفة‭ ‬تستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لحماية‭ ‬عملائنا‭. ‬يُضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬تعيين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬متخصص‭ ‬متفرغ‭ ‬لحماية‭ ‬شبكة‭ ‬ Visa ‭ ‬من‭ ‬البرمجيات‭ ‬الضارة‭ ‬والهجمات‭ ‬غير‭ ‬المتوقعة‭ ‬والتهديدات‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭. ‬وخلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وحده،‭ ‬منعت‭ ‬ Visa ‭ ‬حدوث‭ ‬عمليات‭ ‬احتيال‭ ‬محتملة‭ ‬بقيمة‭ ‬27 ‭,‬ 1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬