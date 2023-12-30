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جمعية الموارد البشرية تمنح العضوية الخاصة للقادة المتميزين في التنمية البشرية

12/30/2023 11:19:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

صوت‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬وتكريم‭ ‬ثلاث‭ ‬شخصيات‭ ‬بحرينية‭ ‬لدورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬وتطوير‭ ‬وتأهيل‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬وعلى‭ ‬أثر‭ ‬ذلك‭ ‬التصويت‭ ‬قام‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بزيارة‭ ‬خاصة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الأستاذة‭ ‬سارة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬جمال‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬والأستاذ‭ ‬حمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬الشيبة‭ ‬مدير‭ ‬إداري‭ ‬للشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬بشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبـا‭)‬،‭ ‬والأستاذة‭ ‬معصومة‭ ‬التركماني‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬لشركة‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬أم‭ ‬آي‭. ‬وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬انفراد‭ ‬بحضور‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬مؤسساتهم،‭ ‬قام‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بتكريم‭ ‬هذه‭ ‬الشخصيات،‭ ‬ومنحهم‭ ‬العضوية‭ ‬الخاصة‭ (‬عضوية‭ ‬الثروة‭ ‬التخصصية‭) ‬لهذا‭ ‬العام‭.‬

وتناول‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬اختيار‭ ‬هذه‭ ‬الشخصيات‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬وفعّال‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬وخصوصاً‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية،‭ ‬واحتضان‭ ‬المواهب‭ ‬والكفاءات‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬المناسبة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬للموظفين‭ ‬وتطويرهم‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬التخصصات،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬تعاونهم‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الجمعية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬وفعّاليات‭ ‬الجمعية‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬لإيمان‭ ‬هذه‭ ‬الشخصيات‭ ‬بأهمية‭ ‬تطوير‭ ‬وتدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬وصقل‭ ‬مهارات‭ ‬الموظفين‭.‬

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