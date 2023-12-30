جمعية الموارد البشرية تمنح العضوية الخاصة للقادة المتميزين في التنمية البشرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
صوت مجلس إدارة جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية على منح وتكريم ثلاث شخصيات بحرينية لدورها الفاعل في إدارة وتطوير وتأهيل الموارد البشرية، وعلى أثر ذلك التصويت قام مجلس الإدارة بزيارة خاصة لكل من الأستاذة سارة عبدالعزيز جمال رئيس تنفيذي للموارد البشرية لمجموعة بنك البحرين الوطني، والأستاذ حمد إبراهيم الشيبة مدير إداري للشؤون الإدارية بشركة ألمنيوم البحرين (ألبـا)، والأستاذة معصومة التركماني الرئيس التنفيذي لتنمية الموارد البشرية لشركة بي أم أم آي. وخلال اللقاء الذي تم مع كل منهم على انفراد بحضور بعض من منتسبي مؤسساتهم، قام مجلس الإدارة بتكريم هذه الشخصيات، ومنحهم العضوية الخاصة (عضوية الثروة التخصصية) لهذا العام.
وتناول الحديث عن سبب اختيار هذه الشخصيات لما له دور كبير وفعّال في تنمية الكوادر البشرية وخصوصاً الكوادر البحرينية، واحتضان المواهب والكفاءات وخلق بيئة العمل المناسبة، بالإضافة إلى دعم البرامج التدريبية للموظفين وتطويرهم لمواكبة التطورات في جميع التخصصات، وخصوصاً تعاونهم المستمر مع الجمعية والمشاركة في برامج وفعّاليات الجمعية. ويأتي هذا التكريم لإيمان هذه الشخصيات بأهمية تطوير وتدريب وتأهيل الموارد البشرية وصقل مهارات الموظفين.
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