حماس تندد ببيع واشنطن ذخائر لإسرائيل مشاركة فعلية في حرب الإبادة

MENAFN - Al-Anbaa) ندّدت حركة حماس الفلسطينية ببيع الولايات المتحدة ذخائر ومعدات عسكرية بقيمة 147,5 مليون دولار الى إسرائيل.

وأعلنت الإدارة الأميركية أنها وافقت "بشكل طارئ"، من دون المرور بالكونغرس، على بيع ذخائر مدفعية من مخزون الجيش الأميركي لإسرائيل تتضمن قذائف من عيار 155 ملم ومعدات أخرى.

واعتبرت حماس في بيان أن "تزويد الإدارة الأميركية للاحتلال مجدداً بقذائف مدفعية مشاركة فعلية في حرب الإبادة التي يشنها ضد الأطفال والمدنيين العزّل في غزة".

وأضاف البيان "إن إقرار الإدارة الأميركية بيع ذخائر مدفعية من العيار الثقيل لكيان الاحتلال الصهيوني في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيشه الإرهابي على المدنيين في قطاع غزة تأكيد فعلي على الرعاية الكاملة لهذه الحرب الإجرامية، وتبنّي إدارة بايدن ودعمها لكافة المجازر والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال من قتلٍ للأطفال والمدنيين وتهجير قسري للسكان وتدمير لكل مظاهر الحياة المدنيةفيقطاعغزة".