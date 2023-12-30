روسيا تتهم أوكرانيا بالهجوم على بيلغورود وتطالب بجلسة في مجلس الأمن

MENAFN - Al-Anbaa) اتهمت موسكو الجيش الأوكراني بتنفيذ هجوم أدى إلى مقتل 14 شخصا بينهم طفلان وإصابة 108 آخرين بجروح السبت في مدينة بيلغورود الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، مؤكدة أنه لن يمر «بدون عقاب»، وذلك غداة ضربات عنيفة شنتها روسيا على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 39 شخصا وإصابة العشرات، بحسب السلطات الأوكرانية.

وكتبت وزارة الطوارئ الروسية على تلغرام «بحسب آخر المعلومات، قتل 12 شخصا بالغا وطفلان في بيلغورود. وأصيب 108 أشخاص بجروح، بينهم خمسة عشر طفلا».

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت سيارات تشتعل فيها النيران، ومباني نوافذها محطمة، وتصاعد أعمدة من الدخان الأسود.

وأعلنت روسيا أنها طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بعد الضربة على بيلغورود، وحملت الجيش الأوكراني مسؤولية الهجوم.

وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي على حسابه على تطبيق «تلغرام»، «طلبنا عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن بيلغورود.

وتنفذ أوكرانيا بانتظام ضربات في روسيا، خصوصا في المناطق المتاخمة لحدودها، إلا أن حصيلة ضحاياها غالبا ما تكون أقل بكثير.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الدامي على مدينة بيلغورود «لن يمر بدون عقاب».

وأكدت الوزارة الروسية أن الدفاعات الروسية تمكنت من اعتراض صاروخين اثنين و«معظم» القذائف التي أطلقت على المدينة، ما جنب وقوع عدد»أكبر بكثير«من الضحايا، إلا أنها أوضحت أن قذائف عدة سقطت على بيلغورود، بالإضافة إلى حطام صواريخ.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «أبلغ بهجوم الجيش الأوكراني على مناطق سكنية في بيلغورود».

وفي وقت سابق، قال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام إن «طفلين» لم يتم تحديد عمرهما قتلا جراء ضربة أوكرانية في وسط مدينة بيلغورود، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم عينه.

ولم تحدد السلطات ما إذا كان هذان الطفلان مشمولين في الحصيلة التي أعلنتها الوزارة، أم أنهما سقطا جراء ضربات أخرى.

وفي منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا، تعرضت قريتا كيستر وبورتشيفو لقصف أوكراني، ما أدى إلى مقتل «طفل من مواليد 2014»، بحسب حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز.

وواصلت أوكرانيا إحصاء قتلاها السبت بعد ضربات عنيفة شنتها روسيا الجمعة على عدد من مدنها بينها العاصمة كييڤ، ما أسفر عن مقتل 39 شخصا وإصابة العشرات، بحسب السلطات الأوكرانية.

واستهدفت سلسلة ضربات مباني وجناحا للولادة ومركزا للتسوق وبنى تحتية صناعية وعسكرية، واعتبرت من الأعنف منذ بداية الحرب قبل عامين تقريبا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «في الوقت الحالي، لدينا 39 قتيلا للأسف» في كل أنحاء البلاد، مضيفا أن حوالي مئة شخص أصيبوا بجروح.

وأكد أن «نحو 120 بلدة وقرية تأثرت»، مضيفا أن عمليات البحث عن الضحايا مستمرة.

في كييڤ وحدها، قتل 16 شخصا على الأقل الجمعة، وفقا للسلطات المحلية.

واستمر انتشال جثث من تحت الأنقاض امس في كييڤ حيث تراجع عدد الهجمات الدامية في الأشهر الأخيرة.

وقال رئيس بلدية كييڤ فيتالي كليتشكو إن هذا الهجوم هو «الأكثر حصدا للضحايا المدنيين»، وأعلن «يوم حداد» في الأول من يناير.

وأكد المتحدث باسم القوات الجوية يوري إيغنات أنه «الهجوم الصاروخي الأكبر» في إطار هذا النزاع، باستثناء أيام الحرب الأولى.

ووجه زيلينسكي امس نداء جديدا إلى حلفائه، مؤكدا أن تسليح أوكرانيا «وسيلة لحماية الأرواح». وأضاف «كل ظهور لروسيا يثبت أننا لا نستطيع الانتظار لتقديم المساعدة لأولئكالذينيقاتلون».