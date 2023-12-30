حرب إسرائيل على غزة تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الفلسطيني

MENAFN - Al-Anbaa) أظهر تقرير فلسطيني رسمي نشر السبت أن حرب إسرائيل على قطاع غزة ألقت بظلال قاتمة على الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 33% خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وكشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية عن ارتفاع معدل البطالة في فلسطين بنحو 46% بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في مستويات الفقر.

ورصد التقرير انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة خلال الربع الرابع 2023 بنسبة تجاوزت 80%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 74%، كما طال هذا التراجع أيضاً اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 22%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 29%.

وفي المحصلة، أدى ذلك إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الرابع بنسبة تصل إلى 33%، بحسب التقرير.

وقال إن استمرار حرب غزة وما رافق ذلك من تداعيات على الاقتصاد في الضفة الغربية، أدى إلى إحداث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين خلال عام 2023 بحوالي 6% بنحو مليار دولار أمريكي مقارنة مع العام 2022، بعد أن كان من المفترض أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا نسبته 3% في ذات العام.

وأضاف أن التعطيل شبه الكامل للحياة الاقتصادية وتدمير معظم مقومات الإنتاج في غزة والاجتياحات المتكررة للضفة الغربية واقتطاع أجزاء من العائدات الضريبية حدت من قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه القطاعين العام والخاص.

وتسببت هذه التطورات في تشويه البنية الاقتصادية وإحداث حالة من الانكماش الاقتصادي، جراء تراجع الناتج المحلي في قطاع غزة خلال الربع الرابع من العام 2023 بأكثر من 80%، وفي الضفة الغربية بنسبة 22% مقارنة مع الربع المناظر 2022.

وخلال الربع الرابع من العام الجاري، تشير مؤشرات الاقتصاد إلى تراجع في مساهمة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 34% للأعوام ما قبل العام 2006، لتنخفض إلى ما دون 5%.

كما تشير التقديرات إلى أن حوالي نصف المنشآت دمرت بشكل كامل أو جزئي جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعلى مستوى حجم التبادل التجاري الفلسطيني مع العالم الخارجي، شهد الربع الرابع من عام 2023 انخفاضاً حاداً في قيمة الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 33%، وانخفاض في الواردات أيضا بنسبة 33% خلال نفس الفترة.

ونظراً لكون قيمة الواردات تعادل نحو ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات، فقد أدى ذلك إلى تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 33%.

ويذكر أن حجم التبادل التجاري لقطاع غزة قبل عام 2006 شكل نحو 23% من إجمالي التبادل التجاري لفلسطين، ثم انخفضت هذه النسبة إلى ما دون 4% خلال الربع الرابع من العام 2023.

في هذه الأثناء تعمقت الفجوة المناطقية التي تشهدها فلسطين في معدلات البطالة خلال الربع الرابع من العام 2023، إذ من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة العام إلى نحو 46%، بواقع 29% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة.

أما على المستوى السنوي، فتشير التقديرات إلى أن معدلات البطالة في فلسطين سترتفع من 25.5% في عام 2022 إلى 30.7%فيعام2023.