المحكمة الدستورية في بوليفيا تقضي بعدم أهلية موراليس للترشح مجددا الى الرئاسة

MENAFN - Al-Anbaa) قضت المحكمة الدستورية في بوليفيا بعدم أهلية الرئيس السابق إيفو موراليس للترشّح مجددا الى الانتخابات الرئاسية في العام 2025، مبطلة بذلك حكما سمح لموراليس بالفوز بولاية رابعة في 2019.

وأوضحت المحكمة عبر موقعها الإلكتروني أن وضع حدّ أقصى لعدد الولايات الرئاسية يشكّل "التدبير الأمثل لضمان عدم قيام شخص ما بإدامة حكمه".

وأبطل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية حكما سابقا أصدرته الهيئة عينها في 2017 خلص إلى أن إمكانية الترشّح لولاية جديدة "حقّ من حقوق الإنسان". وهذا الحكم الجديد غير قابل للطعن.

وندّد موراليس بالقرار، معتبرا أنه دليل على تواطؤ القضاة والحكومة وأوساط اليمين في بوليفيا ضدّه.

وبموجب القرار الجديد الصادر عن المحكمة، لا يحقّ لرئيس البلد تولّي سدّة الحكم لأكثر من ولايتين متتاليتين أو غير متتابعتين.

واستندت المحكمة البوليفية في حكمها الجديد إلى أحكام محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان التي لم تدرج إمكانية الترشّح لولاية جديدة في إطار حقوق الإنسان.

وتبوّأ إيفو موراليس، وهو أوّل رئيس لبوليفيا يتحدّر من السكان الأصليين، سدّة الرئاسة في العام 2006. وقد حظي بشعبية كبيرة إلى أن حاول تجاوز الدستور لضمان ولاية رابعة سنة 2019.

وفاز في تلك الانتخابات لكنه اضطر إلى التنحّي إثر تظاهرات أسفرت عن سقوط قتلى على خلفية مزاعم بتزوير نتائج الاقتراع وغادر البلد، قبل أن يعود إليه إثر فوز حليفه في ذاك الوقت لويس آرسي بالرئاسة سنة 2020.

غير أن علاقته بآرسي تأزّمت بعد ذلك.

وكان الرئيس البوليفي السابق أعرب عن نيّته الترشّح للرئاسة في الانتخابات المزمع إجراؤها في 2025، في ظلّ شدّ الحبال القائم بينه وبين آرسي الذي كان حليفه ووزيرا للاقتصاد طوال فترة تولّيه الرئاسةمنذالعام2006.